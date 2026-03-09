No hay vuelta atrás: Costa Rica toma una decisión sobre los amistosos de la próxima fecha FIFA

La Selección de Costa Rica ya tomó una decisión definitiva sobre su agenda de amistosos en la próxima fecha FIFA de marzo. La realización de ambos encuentros ante Irán y Jordania había quedado en dudo debido a la guerra que comenzó Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

La decisión que tomó la Selección de Costa Rica

A pesar de las dudas que surgieron en las últimas semanas por el contexto internacional, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó internamente que la Tricolor sí disputará los dos partidos programados para el 27 y el 31 de marzo. Solo resta un documento formal para que la entidad haga oficial la gira internacional que formará parte de la planificación del equipo dirigido por Fernando Batista.

Inicialmente, el combinado nacional tenía previsto viajar a Amán para enfrentar a Jordania y a Irán, dos selecciones clasificadas al Mundial de 2026. Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente encendió las alarmas dentro de la Federación y obligó a revisar el plan logístico. Durante varios días se analizaron diferentes escenarios para evitar cancelar los encuentros, ya que el cuerpo técnico considera estos partidos clave para continuar evaluando al plantel.

¿Dónde se jugarán los amistosos de Costa Rica?

Según confirmaron dos fuentes del Comité Ejecutivo a La Nación, finalmente se resolvió mantener los amistosos, pero con un cambio importante: la sede. Los encuentros ya no se jugarán en Jordania, sino en Turquía, país que apareció como la alternativa más segura y viable tras las conversaciones entre las federaciones involucradas. Aunque no era la primera opción en el calendario original, terminó ofreciendo las mejores condiciones para albergar ambos compromisos.

Costa Rica disputará sus amistosos ante Jordania e Irán. (Foto: FCRF)

Con este ajuste logístico, Costa Rica mantendrá a los mismos rivales en su preparación internacional. Fernando Batista deberá preparar al equipo para enfrentar primero a Jordania y luego a Irán, dos selecciones que ya tienen asegurada su presencia en la Copa del Mundo de 2026. La idea del cuerpo técnico es aprovechar estos partidos para medir el nivel competitivo del grupo ante rivales que estarán en la próxima cita mundialista.

Publicidad

Publicidad

ver también El salto que tanto buscó: Jeyland Mitchell recibe la noticia que ilusiona a Costa Rica con su futuro en Europa

Uno de los puntos que también generó dudas fue el partido ante Irán, debido al contexto geopolítico que atraviesa el país tras el conflicto con Israel y Estados Unidos. Sin embargo, desde la Federación aseguran que el compromiso sigue en pie. El propio combinado iraní confirmó de manera verbal y escrita que presentará a su selección y que continúa con normalidad su preparación para el Mundial, lo que despejó las incertidumbres que existían días atrás.

Datos Claves

La Selección de Costa Rica disputará amistosos contra Irán y Jordania el 27 y 31 de marzo.

disputará amistosos contra Irán y Jordania el 27 y 31 de marzo. La sede de los encuentros se trasladó a Turquía por el conflicto entre Estados Unidos e Israel.

por el conflicto entre Estados Unidos e Israel. El técnico Fernando Batista enfrentará a dos selecciones ya clasificadas para el Mundial de 2026.