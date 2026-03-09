Mientras Europa lo espera, Fernán Faerron sorprende a Cartaginés con un anuncio que cambia su futuro: “A darle con todo”

Los aficionados del Club Sport Cartaginés son conscientes de que el ciclo de Fernán Faerron en la Vieja Metrópoli está destinado a ser corto. A su llegada al equipo, el zaguero de 25 años —quien venía de casi seis meses de inactividad tras desvincularse del Club Sport Herediano— confirmó que el contrato firmado con los brumosos se extiende únicamente hasta el final de la temporada.

“Estoy muy contento aquí en Cartaginés, muy agradecido por haberme abierto las puertas estos tres meses y ya después lo que me toca es viajar a Europa para hacer pretemporada”, explicó Faerron en declaraciones para ESPN.

Aunque no quiso revelar el nombre del club por respeto al acuerdo contractual existente, el defensa sí adelantó que su próximo destino estará en España, donde comenzará una nueva etapa como legionario.

Un anuncio clave para lo que viene

Mientras llega ese momento, Faerron trabaja para mostrar su mejor versión en Cartago y arribar a Europa en plenitud física, recordando el nivel que en su momento lo llevó a formar parte de la Selección de Costa Rica.

Por eso, este lunes sorprendió con un anuncio a través de sus redes sociales: se incorporó al Programa FEP (Fuertes, Explosivos y Potentes), un sistema de entrenamiento online personalizado dirigido por el preparador físico Luis Sánchez, que promete transformar futbolistas en “jugadores más 𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦, 𝗘𝗟É𝗖𝗧𝗥𝗜𝗖𝗢𝗦 𝗬 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗨𝗘𝗟𝗢𝗦”.

Fernán Faerron se une al programa FEP (Instagram).

En sus historias de Instagram, el campeón con Herediano compartió su entusiasmo por el paso que acaba de dar, uno que puede ser clave para su futuro en el Viejo Continente: “¡Gracias! Vamos a darle con todo”, escribió.

Los números de Faerron en Cartago

Desde su llegada al equipo dirigido por Amarini Villatoro, el futuro legionario ha disputado 8 partidos oficiales, acumulando 586 minutos en cancha, con una asistencia y una expulsión por doble tarjeta amarilla.

Según la plataforma Sofascore, su valoración promedio es de 7,00, lo que lo consolida como una pieza sólida dentro de la defensa brumosa mientras se prepara para el salto al fútbol europeo.

En síntesis

–Destino definido: Fernán Faerron confirmó que su contrato con Cartaginés es solo por tres meses y luego viajará a España para incorporarse a su nuevo club.

–Preparación extra: El defensor anunció que se sumó al Programa FEP, un sistema de entrenamiento personalizado para mejorar su potencia física.

–Rendimiento en Cartago: Ha disputado 8 partidos oficiales, con 586 minutos, una asistencia y una valoración promedio de 7,0 en Sofascore.

