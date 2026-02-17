Fernán Faerron conmueve a Costa Rica con un pedido de última hora: “Mucha ayuda”

Fernán Faerron conmovió a Costa Rica al protagonizar un emotivo gesto con Emiliano Solano Morera, un niño de 10 años aficionado del Club Sport Cartaginés que vive con discapacidad visual.

Durante el finde semana el pequeño acudió junto a sus familiares al Estadio Carlos Alvarado con la ilusión de ver pasar el autobús del equipo brumoso, sin imaginar que terminaría recibiendo una sorpresa especial por parte del defensor.

Faerron se acercó personalmente para saludarlo, compartir unos minutos con él y hacerle una promesa, en un acto que conmovió tanto a la familia como a los presentes.

ver también Amarini Villatoro revela lo que todos en Cartaginés querían saber sobre Fernán Faerron: “Su personalidad…”

El pedido de Fernán Faerron que conmovió a Costa Rica

Ahora, el propio Fernán Faerron reforzó su gesto solidario a través de sus redes sociales, donde dejó claro que su intención es seguir apoyando al pequeño aficionado del Club Sport Cartaginés.

En una historia publicada horas después del encuentro, el defensor escribió textualmente: “Estoy intentando comunicarme con la familia de este niño por si alguien sabe cómo podría dar con ellos sería de mucha ayuda“.

Fernán Faerron en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Dicho gesto de Fernán deja un mensaje claro: el fútbol también puede ser una herramienta de esperanza y humanidad. Más allá de la cancha y los resultados, acciones como esta marcan una diferencia real en la vida de personas como Emiliano y su familia.