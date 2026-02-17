Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Fernán Faerron conmueve a Costa Rica con un pedido de última hora: “Mucha ayuda”

Fernán Faerron dejó un mensaje en sus redes con un pedido bastante especial que conmovió a todos en Costa Rica.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Fernán Faerron defendiendo a La Sele
© GettyFernán Faerron defendiendo a La Sele

Fernán Faerron conmovió a Costa Rica al protagonizar un emotivo gesto con Emiliano Solano Morera, un niño de 10 años aficionado del Club Sport Cartaginés que vive con discapacidad visual.

Durante el finde semana el pequeño acudió junto a sus familiares al Estadio Carlos Alvarado con la ilusión de ver pasar el autobús del equipo brumoso, sin imaginar que terminaría recibiendo una sorpresa especial por parte del defensor.

Faerron se acercó personalmente para saludarlo, compartir unos minutos con él y hacerle una promesa, en un acto que conmovió tanto a la familia como a los presentes.

Amarini Villatoro revela lo que todos en Cartaginés querían saber sobre Fernán Faerron: “Su personalidad…”

ver también

Amarini Villatoro revela lo que todos en Cartaginés querían saber sobre Fernán Faerron: “Su personalidad…”

El pedido de Fernán Faerron que conmovió a Costa Rica

Ahora, el propio Fernán Faerron reforzó su gesto solidario a través de sus redes sociales, donde dejó claro que su intención es seguir apoyando al pequeño aficionado del Club Sport Cartaginés.

En una historia publicada horas después del encuentro, el defensor escribió textualmente: “Estoy intentando comunicarme con la familia de este niño por si alguien sabe cómo podría dar con ellos sería de mucha ayuda“.

Fernán Faerron en sus redes sociales.

Fernán Faerron en sus redes sociales.

Publicidad

Dicho gesto de Fernán deja un mensaje claro: el fútbol también puede ser una herramienta de esperanza y humanidad. Más allá de la cancha y los resultados, acciones como esta marcan una diferencia real en la vida de personas como Emiliano y su familia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Erick Lonnis quiso llevarse a Saprissa a esta figura, pero le bajaron el pulgar: "No lo dejaron"
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis quiso llevarse a Saprissa a esta figura, pero le bajaron el pulgar: "No lo dejaron"

Amarini Villatoro se sincera sobre Fernán Faerron
Costa Rica

Amarini Villatoro se sincera sobre Fernán Faerron

Campeón con Alajuelense advierte a Cartaginés tras la llegada de Fernán Faerron
Liga Deportiva Alajuelense

Campeón con Alajuelense advierte a Cartaginés tras la llegada de Fernán Faerron

Denil Maldonado nunca lo esperó: LAFC deja un mensaje al hondureño durante la eliminatoria ante Real España
Honduras

Denil Maldonado nunca lo esperó: LAFC deja un mensaje al hondureño durante la eliminatoria ante Real España

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo