Futuro definido para Paté Centeno: San Carlos confirma qué pasará con su DT tras la salida de Vladimir Quesada en Saprissa

Ni bien el Deportivo Saprissa hizo oficial la destitución de Vladimir Quesada como entrenador del primer equipo, en Tibás comenzó a instalarse con fuerza el nombre de Walter “Paté” Centeno.

Medios como Canal 7 y La Voz Saprissista señalaron al actual DT de AD San Carlos como uno de los candidatos que analizaba la directiva morada tras un inicio complicado en el Torneo Clausura 2026.

ver también El hijo de Paté Centeno no se guardó nada contra Hernán Medford y sentenció el futuro del banquillo de Saprissa

Además, el presidente del club, Roberto Artavia, había reconocido en los últimos días que Paté era un técnico de su agrado y que no lo excluía de las posibilidades a futuro para el banquillo saprissista.

Tweet placeholder

Se confirma el futuro de Paté

Los rumores no tardaron en llegar a Ciudad Quesada. El presidente de San Carlos, Luis Carlos Chacón, salió a aclarar el panorama y fue categórico sobre la continuidad del DT de los Toros del Norte, cuyo contrato se mantiene vigente hasta mitad de año

¿Paté llegará a Tibás? (Saprissa).

Publicidad

Publicidad

“Walter me confirmó que se queda en San Carlos”, afirmó ante la consulta del periodista José Alberto Montenegro. Chacón también descartó cualquier tipo de contacto desde Tibás por su entrenador, que continuará al frente de San Carlos, al menos, hasta la finalización del Clausura 2026.

Saprissa se mueve a contrarreloj

Con Paté fuera de la ecuación, las próximas horas serán determinantes en Tibás. La Junta Directiva del conjunto morado deberá reunirse para trazar un plan de acción concreto tras la salida de Vladimir Quesada, una decisión que dejó al equipo en un mar de dudas en pleno desarrollo de la temporada.

Publicidad

ver también “Sería ridículo”: en Saprissa rechazan al posible reemplazante de Vladimir Quesada que pretende Erick Lonnis

Mientras tanto, el próximo compromiso de Saprissa está programado para el jueves 5 de febrero, cuando se enfrenten a AD Carmelita por los cuartos de final del Torneo de Copa. Por ahora, nadie sabe quién se sentará en el banquillo morado para afrontar el duelo eliminatorio.