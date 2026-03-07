Machillo Ramírez en shock: así fueron las dos lesiones que complican a Alajuelense para el debut en Concachampions

El campo de juego del Estadio Carlos Ugalde Álvarez, infame en Costa Rica por su maltratada superficie de césped sintético, se ha cobrado innumerables lesiones de futbolistas en los últimos años.

Este domingo, dos nuevos nombres se sumaron a esa lista negra: Malcom Pilone y Kenneth Vargas, jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense que visitó a San Carlos en la apertura de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

Por si fuera poco, del lado norteño también hubo un contratiempo importante, ya que Jeikel Venegas se resintió durante los ejercicios de calentamiento y ni siquiera pudo ser parte del encuentro.

Las dos lesiones que preocupan al Macho

La primera mala noticia para el equipo del Macho llegó temprano. Malcom Pilone, uno de los nombres más reclamados por la afición manuda, tuvo la oportunidad de ser titular por primera vez, pero su estreno como estelar terminó siendo trágico: a los 14 minutos de juego se torció la rodilla izquierda y debió abandonar el campo en camilla y entre lágrimas. En su lugar ingresó Rashir Parkins.

Apenas 20 minutos más tarde llegó el otro golpe. Kenneth Vargas sintió un pinchazo en el isquiotibial de su pierna izquierda y, tras ser atendido por los médicos de la Liga, también debió salir del campo. Su lugar lo ocupó Issac Badilla, y así el conjunto rojinegro sumó dos bajas sensibles en cuestión de minutos.

Rival pesado y poco tiempo de recuperación

En apenas tres días, el martes 10 de marzo, los dirigidos por Machillo Ramírez deberán visitar a Los Ángeles FC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El equipo manudo debutará en el torneo tras haberse saltado la primera fase como campeón de la Copa Centroamericana, pero las lesiones de Vargas y Pilone —sumadas a la ya conocida ausencia de Jeison Lucumí— hacen que la eliminatoria se presente aún más cuesta arriba para el monarca del fútbol costarricense.

En síntesis

–Dos lesiones en minutos: Malcom Pilone y Kenneth Vargas debieron abandonar el partido de Alajuelense ante San Carlos tras sufrir molestias físicas.

–Pilone se lesionó primero: El argentino se torció la rodilla izquierda a los 14 minutos y salió en camilla en lo que era su primera titularidad.

–Preocupación por Concachampions: Las posibles bajas se suman a la ausencia de Jeison Lucumí justo antes del debut ante Los Ángeles FC.