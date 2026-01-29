Mientras Vladimir Quesada camina por la cornisa, Paté Centeno recibe el mensaje que le abre las puertas de Saprissa

En el Deportivo Saprissa es un secreto a voces que la continuidad de Vladimir Quesada al frente del primer equipo está directamente atada a los resultados que consiga en los próximos compromisos del Torneo Clausura 2026.

Por ahora, el rendimiento mostrado en el campeonato está muy lejos de satisfacer a la exigente afición morada, que ya extinguió su paciencia ante un equipo que no brinda respuestas dentro de la cancha.

Este lunes, el propio presidente del club, Roberto Artavia, confirmó públicamente que no puede garantizarse el futuro del entrenador en el corto plazo. “Todos estamos siendo analizados, Vladimir no es la excepción. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener un rendimiento alto en todos los frentes”, sentenció en entrevista con Kevin Jiménez para el programa Seguimos.

¿Paté Centeno podría llegar a Tibás?

Si bien por ahora Quesada seguirá al mando, la situación podría cambiar rápidamente si los resultados no acompañan. Consultado sobre qué buscaría en un eventual reemplazo, Artavia enumeró tres condiciones clave para su “técnico ideal”: buen manejo de camerino, pragmatismo táctico para adaptarse a las distintas canchas del torneo y capacidad para potenciar al máximo la plantilla disponible.

Fue en ese contexto en el que apareció el nombre de Walter “Paté” Centeno, ídolo en Tibás y actual entrenador de AD San Carlos. Ante la pregunta de si le gustaba su trabajo como DT, el presidente morado no dudó.

“Sí, creo que es un técnico ofensivo, tiene carisma en el camerino sin duda alguna. A largo plazo yo no excluyo a nadie, salvo en temas de respeto contractual y en temas de que no calce con la dinámica del equipo”, sentenció Artavia, dejando una puerta abierta a futuro para “el Rey Paté”.

El presente de Paté y un cruce especial

Hoy por hoy, Paté Centeno atraviesa un buen momento en Ciudad Quesada. Los Toros del Norte comenzaron el Clausura 2026 con el objetivo primordial de escaparle al descenso, pero tras cinco fechas dieron señales de poder aspirar a algo más:suman 9 puntos gracias a triunfos ante Sporting, Puntarenas y Municipal Liberia.

El destino quiso que el próximo domingo San Carlos visite al Deportivo Saprissa. En el marco de la sexta jornada del certamen, Paté volverá a La Cueva, un estadio que conoce como pocos y donde se siente como en casa, mientras el futuro del banco morado sigue en suspenso.