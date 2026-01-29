Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mientras Vladimir Quesada camina por la cornisa, Paté Centeno recibe el mensaje que le abre las puertas de Saprissa

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, sorprendió con una confesión que puede acercar a Paté Centeno al banquillo tibaseño.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Se abre una puerta inesperada para Paté.
© Columbia.Se abre una puerta inesperada para Paté.

En el Deportivo Saprissa es un secreto a voces que la continuidad de Vladimir Quesada al frente del primer equipo está directamente atada a los resultados que consiga en los próximos compromisos del Torneo Clausura 2026.

Por ahora, el rendimiento mostrado en el campeonato está muy lejos de satisfacer a la exigente afición morada, que ya extinguió su paciencia ante un equipo que no brinda respuestas dentro de la cancha.

Es oficial: presidente de Saprissa ya tiene definido el futuro de Erick Lonnis y así lo anunció ante los morados

ver también

Es oficial: presidente de Saprissa ya tiene definido el futuro de Erick Lonnis y así lo anunció ante los morados

Este lunes, el propio presidente del club, Roberto Artavia, confirmó públicamente que no puede garantizarse el futuro del entrenador en el corto plazo. “Todos estamos siendo analizados, Vladimir no es la excepción. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener un rendimiento alto en todos los frentes”, sentenció en entrevista con Kevin Jiménez para el programa Seguimos.

¿Paté Centeno podría llegar a Tibás?

Si bien por ahora Quesada seguirá al mando, la situación podría cambiar rápidamente si los resultados no acompañan. Consultado sobre qué buscaría en un eventual reemplazo, Artavia enumeró tres condiciones clave para su “técnico ideal”: buen manejo de camerino, pragmatismo táctico para adaptarse a las distintas canchas del torneo y capacidad para potenciar al máximo la plantilla disponible.

Fue en ese contexto en el que apareció el nombre de Walter “Paté” Centeno, ídolo en Tibás y actual entrenador de AD San Carlos. Ante la pregunta de si le gustaba su trabajo como DT, el presidente morado no dudó.

Publicidad

Sí, creo que es un técnico ofensivo, tiene carisma en el camerino sin duda alguna. A largo plazo yo no excluyo a nadie, salvo en temas de respeto contractual y en temas de que no calce con la dinámica del equipo”, sentenció Artavia, dejando una puerta abierta a futuro para “el Rey Paté”.

El presente de Paté y un cruce especial

Hoy por hoy, Paté Centeno atraviesa un buen momento en Ciudad Quesada. Los Toros del Norte comenzaron el Clausura 2026 con el objetivo primordial de escaparle al descenso, pero tras cinco fechas dieron señales de poder aspirar a algo más:suman 9 puntos gracias a triunfos ante Sporting, Puntarenas y Municipal Liberia.

Publicidad
Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica tras el triunfo de Herediano ante Puntarenas

ver también

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica tras el triunfo de Herediano ante Puntarenas

El destino quiso que el próximo domingo San Carlos visite al Deportivo Saprissa. En el marco de la sexta jornada del certamen, Paté volverá a La Cueva, un estadio que conoce como pocos y donde se siente como en casa, mientras el futuro del banco morado sigue en suspenso.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Presidente de Saprissa ya tiene definido el futuro de Erick Lonnis y así lo anunció
Deportivo Saprissa

Presidente de Saprissa ya tiene definido el futuro de Erick Lonnis y así lo anunció

A Roberto Artavia le preguntaron si Saprissa va por un último fichaje y lo dijo sin vueltas
Deportivo Saprissa

A Roberto Artavia le preguntaron si Saprissa va por un último fichaje y lo dijo sin vueltas

Roberto Artavia habló como nunca sobre la deuda millonaria de Saprissa
Deportivo Saprissa

Roberto Artavia habló como nunca sobre la deuda millonaria de Saprissa

Bolillo Gómez recibe su primera mala noticia del 2026 en la Selección de El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez recibe su primera mala noticia del 2026 en la Selección de El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo