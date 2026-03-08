Washington Ortega responde qué cambió en Alajuelense para vencer a San Carlos y repuntar en el Clausura 2026

La Liga Deportiva Alajuelense al mando del Machillo Ramírez, empieza a mostrar señales de recuperación tras conseguir su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026.

En esta ocasión, el equipo rojinegro se impuso 0-2 en condición de visitante ante San Carlos, gracias a los goles de Celso Borges y Anthony Hernández, sumando así un resultado importante para seguir creciendo en la competencia.

A partir de este panorama, Washington Ortega dio su opinión sobre los cambios que tuvo Alajuelense para lograr el triunfo frente a San Carlos y levantar su nivel en el Clausura 2026.

¿Cuál fue el cambio de Alajuelense para derrotar a San Carlos según Washington Ortega?

Según lo explicado por Washington Ortega, el cambio en Alajuelense no pasó por modificar por completo la forma de trabajar, sino por conversar internamente, reconocer los errores que estaban cometiendo y corregirlos en grupo junto al cuerpo técnico.

“Más allá de que nosotros hablamos mucha cosas dentro del camerino con el profe y los compañeros, el trabajo después siempre fue el mismo. A veces nos podemos encontrar en esa situación en donde no nos encontramos. Son muchos factores que luego los hablamos entre nosotros y gracias a Dios pudimos corregirlo”, comentó Washington Ortega.

A partir de esa autocrítica, el equipo logró reencontrarse en la cancha, mantener la misma línea de trabajo y mejorar detalles que le permitieron vencer a San Carlos y tomar impulso en el Clausura 2026.

Alajuelense se encuentra en la sexta posición con 15 puntos a dos unidades del cuarto lugar (con un partido arriba) y su próximo rival en el torneo local será en casa ante Pérez Zeledón.