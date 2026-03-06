Es tendencia:
San Carlos vs. Alajuelense: a qué hora y cómo ver el duelo entre Paté Centeno y Machillo Ramírez por el Clausura 2026

Este sábado, San Carlos y Alajuelense disputan un partido caliente por la Jornada 11 con un duelo especial en el banquillo.

Por Gustavo Pando

© GeminiSan Carlos vs. Alajuelense, Paté Centeno vs. Machillo Ramírez: duelo de alto voltaje.

La Fecha 11 del Clausura 2026 de Costa Rica tiene un cruce con condimento especial: San Carlos recibe a la Liga Deportiva Alajuelense en un partido marcado por el duelo de banquillos entre Walter “Paté” Centeno y Óscar “Machillo” Ramírez.

En la tabla, los norteños llegan mejor perfilados: están 3° con 17 puntos, mientras que Alajuelense aparece 6° con 12 y necesita sumar para volver a meterse en zona de clasificación.

¿A qué hora juegan San Carlos vs. Alajuelense?

El partido se juega el sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

  • Hora: 8:00 p.m. de Costa Rica

¿Dónde ver EN VIVO San Carlos vs. Alajuelense?

La transmisión del partido estará a cargo de Tigo Sports.

El Clausura 2026 empieza su segunda vuelta y la tabla está que arde.

Kenneth Vargas viene de anotarle a Cartaginés. (Alajuelense)

Cómo llega San Carlos

El equipo de Paté Centeno se mantiene firme en la pelea alta: es 3° con 17 puntos tras 10 jornadas.

En su presentación más reciente, San Carlos empató 0-0 en casa de Puntarenas, resultado que le sirvió para sumar fuera y cortar la racha ganadora del Puerto.

Cómo llega Alajuelense

La Liga llega con la necesidad de no dejar más puntos en el camino: está 6° con 12 unidades y cada partido empieza a sentirse como una final para volver al Top 4.

En la jornada anterior, Alajuelense venció 2-0 a Cartaginés en el Morera Soto, un triunfo que le dio oxígeno antes de esta salida al Carlos Ugalde.

