El hijo de Paté Centeno no se guardó nada contra Hernán Medford y sentenció el futuro del banquillo de Saprissa

La salida de Vladimir Quesada como director técnico del Deportivo Saprissa abrió de inmediato el debate más caliente en Tibás: quién debe tomar el control del banquillo morado en medio de una crisis deportiva que exige respuestas rápidas y un nombre de peso. Aunque Quesada continuará ligado al club en otro cargo, su ciclo como entrenador quedó cerrado y la baraja de posibles reemplazantes no ha dejado indiferente a nadie.

Entre los nombres que circulan con fuerza aparecen Jeaustin Campos, Paté Centeno, Roy Myers y Hernán Medford, cada uno con distintos respaldos y detractores. Sin embargo, fue justamente el nombre del “Pelícano” el que provocó una reacción inesperada y muy directa desde el entorno de otro de los candidatos.

El periodista Eric Gassmann publicó en la red social X una imagen de Hernán Medford, dando a entender que el exseleccionador podría estar siendo considerado seriamente por la dirigencia morada. La publicación no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones, pero una en particular encendió la polémica.

La sorpresiva respuesta del hijo de Paté Centeno

Walter Centeno Salas, hijo de Paté Centeno, no se guardó nada y respondió de forma contundente al posteo: “Sea más serio caballero o ya se le olvidó cómo salió de Heredia”, escribió, en clara alusión al polémico cierre de etapa de Medford en el Team florense.

La respuesta de Gassmann no tardó en llegar. El periodista aclaró que no se trataba de una propuesta personal y dejó clara su postura: “No es propuesta mía. Yo estoy en el barco de su papá. Solo pongo lo que me dicen que andan midiendo”. Además, fue aún más tajante al referirse al posible regreso de Medford a un banquillo grande: “Para mí Hernán es un técnico desfasado y quemado”.

El cruce refleja el clima tenso que rodea la elección del nuevo técnico de Saprissa. Pero también abre el debate sobre si el hijo de Paté está insitiendo para que elijan a su padre como sucesor de Vladimir Quesada.