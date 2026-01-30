Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Sería ridículo”: en Saprissa rechazan al posible reemplazante de Vladimir Quesada que pretende Erick Lonnis

Luego de que salga la información de que Saprissa echó a Vladimir Quesada, corrió el nombre de su reemplazante y generó polémica entre los morados.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
El reemplazante de Vladimir Quesada no sería bien recibido.
© Saprissa.El reemplazante de Vladimir Quesada no sería bien recibido.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del club, en el entorno del Deportivo Saprissa se da prácticamente por hecho el fin del ciclo de Vladimir Quesada como director técnico. La crisis de resultados y el irregular inicio del Clausura 2026 aceleraron las decisiones y ahora, en Tibás, la atención está puesta en quién tomará el mando del banquillo morado.

Los primeros nombres que aparecieron sobre la mesa fueron los de Jeaustin Campos y Paté Centeno, dos técnicos con amplio respaldo popular y trayectoria comprobada. Sin embargo, ambos tienen contrato vigente con otros clubes, lo que complica seriamente cualquier intento de negociación inmediata y obliga a la dirigencia a analizar alternativas.

¿Cuál es el entrenador que suena para reemplazar a Vladimir Quesada?

En medio de ese escenario surgió un nombre que encendió la polémica: Roy Myers, actual entrenador del equipo Sub-21 de Saprissa. Según versiones que circulan en el ambiente morado, Myers sería una opción que agrada a Erick Lonnis y al Comité Deportivo para asumir de manera interina o incluso permanente.

La reacción de la afición no se hizo esperar. En redes sociales, el rechazo fue inmediato y contundente. Muchos saprissistas consideran que, tras la salida de Quesada, el club necesita un golpe de autoridad con un técnico de peso, no una apuesta interna que represente continuidad del mismo modelo.

Roy Myers podría ser el reemplazante de Vladimir Quesada.

Roy Myers podría ser el reemplazante de Vladimir Quesada.

“No me diga que Roy Myers de DT”, escribió un aficionado, reflejando el sentir general. Otro comentario fue más directo: “Nos ilusionamos mucho con Jeaustin, pero estoy casi seguro que la directiva está buscando a Roy Myers y a Douglas Sequeira”. Y uno de los mensajes más compartidos sentenció: “Roy Myers sería un ridículo”.

Publicidad
El reemplazo de Vladimir Quesada: Roberto Artavia ya reveló lo que todos querían saber sobre el próximo DT de Saprissa

ver también

El reemplazo de Vladimir Quesada: Roberto Artavia ya reveló lo que todos querían saber sobre el próximo DT de Saprissa

El descontento deja claro que la afición morada no quiere improvisaciones. En un momento de crisis deportiva, con el equipo lejos del rendimiento esperado, los seguidores exigen un entrenador con experiencia, carácter y espalda suficiente para asumir la presión que implica dirigir a Saprissa.

Mientras la dirigencia analiza escenarios y alternativas, el ambiente en Tibás sigue cargado. La elección del nuevo técnico no solo marcará el rumbo del Clausura 2026, sino también la relación entre la nueva directiva y una afición que hoy está más exigente que nunca.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El reemplazo de Vladimir Quesada: Artavia ya reveló lo que todo Saprissa quería saber
Deportivo Saprissa

El reemplazo de Vladimir Quesada: Artavia ya reveló lo que todo Saprissa quería saber

Vladimir Quesada fue echado de Saprissa
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada fue echado de Saprissa

Vladimir Quesada sacude a Alajuelense
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada sacude a Alajuelense

FIFA es contundente con su respuesta sobre el caso de Darwin Lom y su polémica salida de Comunicaciones
Guatemala

FIFA es contundente con su respuesta sobre el caso de Darwin Lom y su polémica salida de Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo