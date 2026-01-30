“Sería ridículo”: en Saprissa rechazan al posible reemplazante de Vladimir Quesada que pretende Erick Lonnis

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del club, en el entorno del Deportivo Saprissa se da prácticamente por hecho el fin del ciclo de Vladimir Quesada como director técnico. La crisis de resultados y el irregular inicio del Clausura 2026 aceleraron las decisiones y ahora, en Tibás, la atención está puesta en quién tomará el mando del banquillo morado.

Los primeros nombres que aparecieron sobre la mesa fueron los de Jeaustin Campos y Paté Centeno, dos técnicos con amplio respaldo popular y trayectoria comprobada. Sin embargo, ambos tienen contrato vigente con otros clubes, lo que complica seriamente cualquier intento de negociación inmediata y obliga a la dirigencia a analizar alternativas.

¿Cuál es el entrenador que suena para reemplazar a Vladimir Quesada?

En medio de ese escenario surgió un nombre que encendió la polémica: Roy Myers, actual entrenador del equipo Sub-21 de Saprissa. Según versiones que circulan en el ambiente morado, Myers sería una opción que agrada a Erick Lonnis y al Comité Deportivo para asumir de manera interina o incluso permanente.

La reacción de la afición no se hizo esperar. En redes sociales, el rechazo fue inmediato y contundente. Muchos saprissistas consideran que, tras la salida de Quesada, el club necesita un golpe de autoridad con un técnico de peso, no una apuesta interna que represente continuidad del mismo modelo.

Roy Myers podría ser el reemplazante de Vladimir Quesada.

“No me diga que Roy Myers de DT”, escribió un aficionado, reflejando el sentir general. Otro comentario fue más directo: “Nos ilusionamos mucho con Jeaustin, pero estoy casi seguro que la directiva está buscando a Roy Myers y a Douglas Sequeira”. Y uno de los mensajes más compartidos sentenció: “Roy Myers sería un ridículo”.

Publicidad

Publicidad

ver también El reemplazo de Vladimir Quesada: Roberto Artavia ya reveló lo que todos querían saber sobre el próximo DT de Saprissa

El descontento deja claro que la afición morada no quiere improvisaciones. En un momento de crisis deportiva, con el equipo lejos del rendimiento esperado, los seguidores exigen un entrenador con experiencia, carácter y espalda suficiente para asumir la presión que implica dirigir a Saprissa.

Mientras la dirigencia analiza escenarios y alternativas, el ambiente en Tibás sigue cargado. La elección del nuevo técnico no solo marcará el rumbo del Clausura 2026, sino también la relación entre la nueva directiva y una afición que hoy está más exigente que nunca.