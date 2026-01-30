Es tendencia:
Nuevo DT en Saprissa: estos son los 6 nombres que suenan en Tibás para suceder a Vladimir Quesada

Con la destitución de Vladimir Quesada ya oficializada, en Saprissa se instala el nombre de varios candidatos para tomar las riendas del primer equipo en el Clausura 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Quién será el nuevo DT de Saprissa?
© Saprissa.¿Quién será el nuevo DT de Saprissa?

Ahora sí, es oficial: el Deportivo Saprissa confirmó la salida de Vladimir Quesada como entrenador del primer equipo. Tras el subcampeonato en el Apertura 2025 y un inicio muy dubitativo en el Clausura 2026, la directiva se vio forzada a poner punto final a un ciclo que ya no tenía respaldo ni en la cancha ni en la tribuna.

Con la decisión confirmada, en Tibás vuelve a instalarse la tradicional danza de nombres. El objetivo inmediato es encontrar un DT capaz de estabilizar el presente y relanzar al equipo en la pelea por la estrella 41, en un torneo corto donde el margen de error es mínimo.

Los técnicos que aparecen en el radar morado

Jeaustin Campos

Es, sin discusión, el nombre que más consenso genera entre los aficionados. El DT más ganador de la historia del club, hoy en el Real España, sería el único capaz de calmar de inmediato las embravecidas aguas de San Juan de Tibás.

Jeaustin Campos arregló todo con Saprissa.

Saprissa sueña con Jeaustin Campos (Saprissa).

Sin embargo, su regreso no es sencillo: tiene contrato vigente en Honduras y arrastra el antecedente del conflicto judicial por su último despido del Monstruo, donde cinco jugadores de la planilla actual testificaron en su contra.

Walter “Paté” Centeno

Actual entrenador de AD San Carlos, seduce por su estilo ofensivo y es un nombre que gusta al presidente Roberto Artavia, quien lo elogió públicamente. Medios como Canal 7 y La Voz Saprissista lo colocan entre las principales opciones.

Paté podría tener su oportunidad en el banquillo morado (Saprissa).

Paté podría tener su oportunidad en el banquillo morado (Saprissa).

Douglas Sequeira

Histórico ex defensor morado, hoy dirige a Inter San Carlos, uno de los equipos más sólidos del ascenso. A sus 48 años, aparece como una alternativa con sentido de pertenencia y buen presente.

Sequeira es el DT de Inter San Carlos (Inter San Carlos).

Sequeira es el DT de Inter San Carlos (Inter San Carlos).

Hernán Medford

El “Pelícano” se encuentra sin equipo desde su salida del Club Sport Herediano en septiembre de 2025. Cuenta con una historia exitosa en Tibás y su nombre volvería a estar sobre la mesa de los jerarcas saprissistas.

El Pelícano vuelve a sobrevolar La Cueva (CR Hoy).

El Pelícano vuelve a sobrevolar La Cueva (CR Hoy).

Gilberto “Tuma” Martínez

Actualmente trabaja en las divisiones menores del Monstruo. El periodista Josué Quesada informó tiempo atrás que su nombre estaba en el radar dirigencial como proyecto a futuro para el primer equipo.

“Tuma” Martínez es otra opción en el radar morado (Saprissa).

“Tuma” Martínez es otra opción en el radar morado (Saprissa).

Roy Myers

Entrenador de la Sub-21 de Saprissa. Es la principal opción para asumir de manera interina si la directiva no define de inmediato al reemplazante, considerando que el equipo juega el próximo jueves 5 de febrero ante Carmelita por el Torneo de Copa.

Myers podría asumir como interino (ESPN / Saprissa).

Myers podría asumir como interino (ESPN / Saprissa).

