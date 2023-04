Pensando en el recambio generacional de la selección nacional de Costa Rica, desde la Fedefútbol confirmaron que están en pláticas avanzadas con un joven talento de la MLS (Major League Soccer). El objetivo es que pueda representar a la Tricolor en el Torneo Maurice Revello, ex Esperanzas de Toulón, que se jugará del 5 al 18 de junio en Francia.

Claudio Vivas, director deportivo de selecciones nacionales, develó este miércoles su intención de que Damián Rivera represente al país en dicho certamen. El volante o extremo izquierdo de 20 años milita en el primer equipo del New England Revolution y está teniendo rodaje bajo el ala de Bruce Arena, histórico técnico estadounidense.

En total, suma 80 minutos en tres apariciones con los Revs en la actual temporada de la MLS, donde al cabo de nueve jornadas lideran la Conferencia Este. Además, Rivera viene de ser titular en el reciente triunfo 2-1 sobre Harthford Atlethic por US Open Cup. Sin embargo, Vivas fue cauteloso respecto a la chance de que represente a la Sele en el futuro inmediato.

“Está siendo observado y estamos tratando de traerlo lo antes posible porque tiene que hacer sus papeles migratorios, todavía no tiene papeles costarricenses”, adelantó el argentino. En el caso de Rivera, por sus raíces puede jugar para Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos —de hecho, años atrás estuvo en la Sub-17—. Aunque ya habría descartado a los chapines.

“Damián tiene la voluntad de jugar con Costa Rica, estamos en contacto con su mamá y en contacto con el director deportivo de su equipo, en contacto con su gente y digo esto porque tratamos de tener una relación más directa. El tema de Damián no es sencillo, no tiene papeles en desarrollo y es una ilusión mía que pueda ir al torneo Esperanzas de Toulon y tomar el avión el 1 de junio. Sin embargo, sin el pasaporte no puede”, aclaró Vivas.