Confirman la decisión de Javier Mascherano con respecto al futuro de David Ruíz en Inter Miami y toda Honduras queda pendiente

Son horas claves para definir el futuro de David Ruíz según reportan desde Estados Unidos.

El mediocampista hondureño no ha gozado de minutos en Inter Miami pese a haberse recuperado de su lesión y podría abandonar el club.

La decisión de Javier Mascherano con David Ruiz en Inter Miami

Según el reporte de Deporte Total USA, Ruíz podría dejar las filas de las ´Garzas´ en la búsqueda de minutos de cara a la Eliminatoria Mundialista.

Si bien el internacional por Honduras renovó contrato con el club hasta la temporada 2028 con opción para la 2029, su salida podría producirse en los próximos días.

Javier Mascherano ha incluido siempre al catracho en la nómina de Inter Miami, pero no ha logrado encontrarle un lugar al jugador.

Es por eso que el DT ha decidido no poner trabas en caso de una opción de salida.

La llegada de Rodrigo De Paul y el gran momento de Telasco Segovia han reducido las oportunidades de Ruiz de tener minutos en cancha.

Según el periodista José Armando, el equipo que tiene a Lionel Messi como gran figura, habría recibido tres sondeos por el catracho.

“El club recibió ofertas de por lo menos tres equipos de MLS, descartó una inicialmente pero no están cerradas las puertas”, contó.

Los equipos interesados en David Ruiz

La información de Fútbol Centroamérica es que uno de los equipos interesados es Toronto FC que buscaría un sustituto tras la inminente salida de Deiby Flores a Al-Najma FC.

El otro club que sondeó la posibilidad de fichar al mediocampista de 21 años es CF Montréal.

Lo cierto es que la idea del jugador como del club es enviarlo a préstamo por lo que resta del 2025 con opción de compra y un porcentaje de una futura venta incluida.

Se debe tener muy presente que la ventana de traspasos en la MLS cierra el 21 de agosto por lo que, de cerrarse algún movimiento, debe ser esta semana.

Desde el campamento del jugador le aseguran al periodista Álvaro De La Rocha que por los momentos “No tenemos nada concreto”.

También se pudo confirmar que no hay ningún acercamiento o interés de Real Zaragoza pese a rumores de redes sociales.

Ruíz solamente ha jugado 74´ minutos en lo que va de temporada, su último partido fue el 09 de marzo ante Charlotte FC.

David Ruiz podría estar viviendo sus últimas horas como jugador de Inter Miami. (Foto: Getty Images)

