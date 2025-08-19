Lo quieren Alajuelense y Saprissa: el delantero panameño por el que se pelean los dos grandes de Costa Rica

El mercado de fichajes en el fútbol costarricense sigue encendido y esta vez son los dos grandes, Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, los que se cruzan en la disputa por un mismo objetivo. Ambos clubes viven una coyuntura similar: la necesidad urgente de un delantero.

En Tibás, la lesión de Newton Williams, quien sufrió una rotura de ligamentos apenas semanas después de su llegada, dejó al campeón nacional sin un ‘9’ de recambio. La directiva y el técnico Paulo César Wanchope saben que reforzar esa posición es vital para competir tanto en la Liga Promerica como en el ámbito internacional.

En Alajuela, el panorama no es muy distinto. Este martes, Alajuelense confirmó la salida de Jonathan Moya, atacante con recorrido que no entró en los planes de Óscar Ramírez. El “Machillo” pidió un nuevo referente ofensivo y la dirigencia rojinegra ya se mueve en busca de alternativas.

¿Cuál es el delantero por el que van Alajuelense y Saprissa?

El destino quiso que ambos clubes fijaran la mirada en el mismo nombre: Everardo Rose, delantero panameño de 23 años que milita en el Plaza Amador y que actualmente es el máximo goleador de la Copa Centroamericana con tres anotaciones. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas y despertaron el interés inmediato de los gigantes ticos.

Everardo Rose es el jugador que quieren Alajuelense y Saprissa.

No obstante, la negociación no es sencilla. Desde Panamá las pretensiones económicas son altas y la dirigencia del Plaza Amador apunta a que Rose dé el salto al fútbol europeo antes que a la Liga Promerica. Esa posición complica a Saprissa y a Alajuelense, que deberán evaluar si pueden acercarse a los números que pide el club canalero.

Por ahora, el goleador sigue concentrado con el Plaza Amador y con la Copa Centroamericana, pero en Costa Rica el debate está abierto: ¿podrá alguno de los grandes romper el mercado y llevarse a Rose, o su futuro estará lejos de la región?