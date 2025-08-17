¡Sorpresa! Nashville decide el futuro de Andy Najar en medio de la temporada de MLS

Andy Ariel Najar Rodríguez es sin duda uno de los refuerzos más importantes de Nashville para la actual temporada de la MLS.

El lateral derecho ha tenido un impacto inmediato a tal punto que fue incluido en el All-Star Game de la Major League Soccer.

Najar, el lateral con más apariciones en el equipo ideal de la semana, ahora ha recibido una noticia definitiva sobre su futuro en plena temporada.

Nashville define el futuro de Andy Najar

Najar, 32, llegó a Nashville en enero y firmó contrato por un año con opción a uno más con los “Coyotes”.

Ese año adicional que figura en el vínculo contractual del hondureño está sujeto a cumplir una determinada cláusula.

Fútbol Centroamérica ha podido conocer en EXCLUSIVA que el ariete hondureño renovará contrato con Nashville SC hasta diciembre 2026.

La información del periodista Álvaro De La Rocha es que, con su titularidad de este domingo ante NYCFC, Najar cumplió con las 25 titularidades que activan la cláusula de renovación automática.

Es de esta manera que Najar Rodríguez se ha asegurado una temporada más en la MLS donde se ha convertido en inamovible para el DT, B.J. Callaghan.

Pese a eso, también se pudo conocer que Nashville ya se puso en contacto con el campamento del hondureño.

Si bien el club ya tiene asegurada a una de sus estrellas para la próxima temporada, lo cierto es que trabajan para extender su contrato por más tiempo.

Asimismo se negocia una mejora salarial para un futbolista que ha demostrado ser distinto.

Se debe mencionar que la continuidad de Najar en Nashville está garantizada contractualmente, pero un cambio de club en la temporada baja puede también tener lugar.

Najar ha despertado interés de varios equipos de la misma liga en Estados Unidos que podrían buscar un futuro fichaje.

Andy Najar en Nashville SC