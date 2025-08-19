Es tendencia:
Javier Mascherano confirma el futuro de David Ruiz en medio de los rumores de su salida de Inter Miami

El director técnico de Inter Miami fue consultado por el traspaso de David Ruiz.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Javier Mascherano confirmó el futuro de David Ruiz

El futuro de David Ruiz está en el aire luego de las últimas informaciones que han surgido desde Estados Unidos.

El mediocampista hondureño no ha tenido actividad desde su lesión en marzo y es por eso que una salida de Inter Miami podría producirse.

Para echar al Águila de Concacaf: Olimpia recibe la noticia que Eduardo Espinel tanto estaba esperando

Mascherano confirma el futuro de David Ruiz

Fue en el marco del Inter Miami vs Tigres por las semifinales de la Leagues Cup que el DT, Javier Mascherano, habló en conferencia de prensa.

El entrenador argentino, además de confirmar que Lionel Messi está lesionado pero que podría jugar ante el cuadro mexicano, también fue consultado por la posible salida de Ruiz del equipo.

“Hay rumores sobre la salida de Ruiz, sobre Fafà, ¿Esperas unas horas movidas dentro de la plantilla de este equipo?“, le consultaron.

Mascherano aceptó que sí espera movimientos para reforzar a la plantilla con la que actualmente cuenta: “Lo he dicho muchas veces, hasta el último día de la ventana de fichajes vamos a ir viendo. El club está trabajando en traer uno o dos refuerzos”.

Sobre la posibilidad de un adiós del volante catracho, el DT fue categórico en su respuesta.

“Lo que sí te puedo decir es que esperamos que no haya ninguna salida, que los que hoy están con nosotros nos acompañen hasta el final de temporada. Si podemos sumar a alguien más, mejor, pero mi idea es no desprenderme de ningún jugador más”, sentenció.

Javier Mascherano compareció en conferencia de prensa (Foto: Getty Images)

Javier Mascherano compareció en conferencia de prensa (Foto: Getty Images)

Es así como el DT desmiente los falsos rumores que indicaban que Ruiz podría recalar en Atlanta United o equipos de Brasil.

La información proporcionada por Fútbol Centroamérica es que ninguna propuesta ha llegado a las oficinas de Inter Miami por David Ruíz.

El único equipo que mostró cierto interés fue Toronto FC, pero no hubo ninguna negociación para la cesión del jugador.

Asimismo el campamento del catracho le aseguró al periodista Álvaro De La Rocha que por el volante de 21 años. “No tenemos nada concreto”.

