“Está golpeado”: el Piojo Herrera sufre el revés de última hora que complica a La Sele antes de enfrentar a Haití

Los planes de Miguel “Piojo” Herrera para el duelo del martes 9 de septiembre entre la Selección de Costa Rica y Haití en el Estadio Nacional de San José, recibieron un golpe que nadie tenía en los planes.

El encuentro, que será definitorio para enderezar el rumbo hacia el Mundial 2026, ya venía cargado de presión tras eldecepcionante empate 1-1 en Managua frente a Nicaragua. Y cuando el estratega mexicano analizaba cambios profundos en su once inicial, un contratiempo de última hora podría condicionar sus intenciones.

“Una molestia en la rodilla izquierda”

El afectado es Santiago Van der Putten, defensor de Liga Deportiva Alajuelense, quien se encuentra con molestias físicas y entrena apartado del grupo. Lo curioso es que el zaguero no sumó minutos en el empate ante los pinoleros, pero ahora podría quedarse fuera de la convocatoria para enfrentar a los caribeños.

“Van der Putten en duda para mañana. Está golpeado. Es una molestia en la rodilla izquierda. No es grave, pero no van a poner a un jugador que no esté al 100%”, informó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos.

Esto representa un dolor de cabeza extra para el Piojo Herrera, que no descartaba rearmar la línea defensiva luego de lo mostrado en el debut de la fase final de las eliminatorias.

En Managua, la Tricolor se plantó con tres centrales zurdos: Francisco Calvo, Alexis Gamboa —de gran partido— y Juan Pablo Vargas. Sin Van der Putten disponible, la opción más fuerte para ingresar al equipo sería Julio Cascante, zaguero del Austin FC de la MLS, aunque ahora lo más probable parece ser que no haya modificaciones en defensa.

¿Qué dijo el Piojo Herrera?

Al ser consultado sobre el estado físico del zaguero de 21 años, el Piojo Herrera respondió: “Lo de Van der Putten fue una molestia en el entrenamiento de ayer y hoy no quisimos arriesgar, vamos a ver cómo amanece mañana. La importancia es mañana, veremos cómo amanece para poder dar un mejor informe“.

El duelo contra Haití será una prueba de fuego para el cuerpo técnico y los jugadores. Costa Rica no puede volver a dejar puntos en el camino, especialmente considerando que solo el primero del Grupo C accederá de forma directa al Mundial 2026.

El empate en Nicaragua ya desató durísimas críticas de la afición y los medios, por lo que una nueva actuación gris en la Joya de La Sabana podría incrementar la tensión sobre el cuerpo técnico.