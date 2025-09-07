Fedefútbol lo hace oficial: la decisión de último momento que nadie en Costa Rica veía venir rumbo al Mundial 2026

La ilusión de cientos de aficionados de Costa Rica que viajaron para alentar a La Sele en Managua terminó convertida en enojo y decepción. Más de 400 ticos denunciaron que no pudieron ingresar al Estadio Nacional debido a la reventa masiva y la desorganización en la distribución de boletos, pese a haber adquirido entradas de forma anticipada.

Muchos también señalaron el maltrato que sufrieron desde su ingreso al país. “Nos retuvieron tres horas bajo lluvia y bajo sol, sin almorzar, solo para que al final no nos dejaran entrar”, expresó una mujer indignada, relatando cómo diez buses permanecieron retenidos en la frontera desde tempranas horas, según denuncias difundidas en redes sociales.

La decisión que nadie imaginaba

Ante esta situación, la Fedefútbol tomó una decisión que nadie imaginaba de cara al partido del martes con Haití. A través de sus canales oficiales, el ente rector del fútbol costarricense anunció que los fanáticos que se quedaron fuera del Estadio Nacional de Managua podrán acceder gratuitamente al Estadio Nacional de San José para presenciar el duelo con los caribeños.

“Sabemos el esfuerzo que significa hacer un viaje a otro país para apoyar. Por eso queremos mostrar nuestro agradecimiento y solidaridad con los aficionados ticos, que con entrada en mano, no pudieron ingresar al estadio en Nicaragua. La Sele somos todos”, fue el mensaje con el que se confirmó la medida.

Así, si estuviste en Nicaragua y no lograste ingresar, solo tendrás que presentar tu entrada original del partido (sin romper) y mostrar tu pasaporte con el sello de ingreso a Nicaragua en septiembre de 2025, accediendo a la Joya de la Sabana por un acceso especial en el sector oeste.

Una buena solución a la preocupación por el aforo

Este lindo gesto cobra aún más sentido cuando se recuerdan las declaraciones de Osael Maroto, presidente de Fedefútbol, quien en la previa del duelo con los pinoleros se mostró preocupado por la baja venta de entradas.

“Hoy tenemos colocadas unas 10.000 entradas, poco menos del 30% de la capacidad. Ojalá un buen resultado esta noche motive a la afición para que el martes podamos jugar a estadio lleno”, señaló Maroto. Sin embargo, su deseo quedó lejos de cumplirse, ya que La Sele empató 1-1 y no dejó una buena imagen.