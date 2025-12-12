La temporada para la Liga Deportiva Alajuelense fue perfecta en este segundo semestre del 2025. En el Apertura 2025 fue el que más puntos sacó y en la Copa Centroamericana volvió a gritar campeón por tercera vez consecutiva.

Desde la vuelta del Machillo Ramírez en abril en reemplazo de Alexandre Guimaraes, la Liga pasa por su mejor momento. No sólo lideró la fase regular, sino que también le ganó los dos clásicos a Saprissa en el campeonato nacional.

Todo este increíble presente lo llevó al equipo manudo a estar entre los que más jugó en el mundo en este inicio de temporada 2025-2026. Además, fue el tercer club que menos tiempo de descanso tuvo entre cada partido.

Alajuelense es el equipo con menor promedio de descanso en Concacaf

Según un informe de Tigo Sports, Alajuelense promedió un partido cada 4.7 días en lo que va del segundo semestre del 2025. Disputó todos los juegos posibles teniendo en cuenta que clasificó a semifinales de la Liga Promérica y fue campeón centroamericano.

El menor promedio lo tuvo Flamengo cada 4 días con un total de 37 partidos, tras ser campeón de la Copa Libertadores y también del campeonato brasileño. La Liga sólo fue superada por el Mengao y por Atlético Nacional, que descansó 4.1 días a lo largo de sus 36 juegos.

Foto: Tigo Sports

En el tercer puesto, se encuentra Alajuelense en lo más alto de la Concacaf. Le sigue el Inter Miami con 5.1 días en 30 partidos, Benfica con 4.8 días en 27, Cruz Azul con 5.8 días en 26, Arsenal con 5.4 en 23 y cierra el Real Madrid con 5.6 días en 22 encuentros.