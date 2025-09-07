“Tiene la obligación”: la advertencia de Osael Maroto que puede sentenciar el futuro del Piojo Herrera en La Sele

Al momento de iniciar su ciclo en el banquillo de la Selección de Costa Rica, el entrenador mexicano Miguel “Piojo” Herrera firmó su contrato con una consigna clara: hay un objetivo que no admite negociación, y es alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el primer paso de La Sele en la fase final de las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026 no fue el esperado. El empate 1-1 en Managua ante Nicaragua dejó un sabor amargo y la sensación de que se desperdició una oportunidad única de comenzar al frente de un grupo en el que cuatro selecciones pelean por un único boleto directo.

“Nuestra selección tiene la obligación de clasificar”

Horas antes del encuentro, Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, dejó bien en claro que el Piojo Herrera se encuentra obligado a llevar al equipo a la cita mundialista.

“Estamos muy motivados y con el deseo de estar en ese séptimo Mundial. Nuestra selección tiene la obligación de clasificar”, aseguró el jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol.

Osael Maroto advirtió al Piojo Herrera (Lily Arce Robles).

El contrato del técnico mexicano se extiende hasta después de la Copa del Mundo, pero está atado a lo que logre en estas eliminatorias. “Todos queremos ganar y ojalá podamos lograr seis victorias y clasificar antes del último juego”, agregó Maroto antes del partido que finalmente terminó en empate, aunque también matizó: “Ganar en casa y empatar afuera ya es positivo. Puntuar de visita siempre suma”.

Un panorama inquietante

Más allá de lo futbolístico, el presidente también expresó su inquietud por el bajo interés de la gente para el siguiente compromiso. Costa Rica recibirá a Haití el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional, pero las expectativas de público no son nada alentadoras.

“Hoy tenemos colocadas unas 10.000 entradas, poco menos del 30% de la capacidad. Ojalá un buen resultado esta noche motive a la afición para que el martes podamos jugar a estadio lleno”, señaló Maroto, pero su deseo quedó lejos de cumplirse.

Tras un resultado alarmante y una afición que no se siente motivada, el Piojo Herrera afrontará en San José un partido vital para la clasificación, y quizá también para su futuro como seleccionador de Costa Rica.

