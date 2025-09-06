“Siento que falta”: Alexandre Guimaraes sacude al Piojo Herrera con un mensaje directo mientras Costa Rica pide a Celso Borges

El tropiezo de la Selección de Costa Rica en Managua frente a Nicaragua, en el inicio de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, dejó en evidencia una realidad que ya muchos venían señalando: al equipo del ‘Piojo’ Herrera le falta un mediocampista que tome el control de la organización, distribución y creación del juego.

Ni Orlando Galo, de perfil más defensivo, ni Alejandro Bran, que todavía no termina de convencer, ni mucho menos Brandon Aguilera, el polémico número 10 que acostumbra a actuaciones discretas, lograron hacerse cargo de esa función en un duelo donde Costa Rica, incluso en superioridad numérica, no pudo sostener la ventaja.

Costa Rica reclama el regreso de Celso Borges

Ante este panorama, los aficionados no han tardado en recordar a uno de los grandes directores de orquesta de la Tricolor, que todavía sigue en plena actividad y mostrando un superlativo: Celso Borges.

A sus 37 años, Borges es capitán y emblema de Liga Deportiva Alajuelense. Y aunque la edad pueda jugar en su contra, su capacidad de distribución sigue siendo una virtud que muchos creen que La Sele necesita.

Mientras figuras manudas como Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez sí recibieron la convocatoria del Piojo, muchos hinchas se preguntan si no sería el momento de volver a mirar hacia Celso como un generador de juego.

¿Qué opina Alexandre Guimaraes?

En medio de esta situación, Alexandre Guimaraes, padre de Celso y hasta hace unos meses entrenador de La Liga, fue consultado por La Nación acerca de lo que ve en el equipo del Piojo.

“Siento que hubo una intención al cambiar la estructura para intentar hacer que el equipo todavía llegara más al área rival. Se pasó a un 4-3-1-2… Pero yo creo que en ese momento los jugadores no captaron, a la larga, la intención de ese cambio, y entonces, a partir de ahí, nace un descontrol que, teniendo un hombre de más y con la ventaja en el marcador… pues metió a Nicaragua en el partido”, dijo el estratega de 65 años, actualmente sin equipo, sobre el empate en Managua.

Guimaraes señaló el gran problema de La Sele

Y Guimaraes fue más allá, señalando el gran déficit en el funcionamiento de La Sele: “Costa Rica, no solo los partidos en casa, sino los partidos afuera —principalmente el que nos vaya a tocar contra Haití— va a tener que proponer el juego. Siento que falta encontrar cómo controlo yo los partidos”, sentenció.

Sin mencionar a su hijo, Guimaraes dejó claro que a Costa Rica le falta un conductor en la mitad de la cancha, y que esa ausencia fue determinante en un empate que terminó sabiendo a derrota.