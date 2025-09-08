Afuera de La Sele: Piojo Herrera le suelta la mano a una figura de Costa Rica y genera revuelo en camino al Mundial 2026

El empate 1-1 de la Selección de Costa Rica en Managua ante Nicaragua dejó heridas profundas. No solo porque se trató de un rival que jugó con un hombre menos durante casi todo el segundo tiempo, sino porque la Tricolor dejó escapar una oportunidad dorada de comenzar con ventaja en el Grupo C de las eliminatorias.

Miguel “Piojo” Herrera entendió que si quiere enderezar el camino rumbo al Mundial 2026 debe tomar medidas drásticas. Y la primera ya está decidida: dejar afuera del equipo titular a uno de los jugadores más señalados por la afición tica.

¿Quién saldrá del once titular del Piojo Herrera?

Se trata de Brandon Aguilera, mediocampista ofensivo del Rio Ave, quien nuevamente decepcionó en la Tricolor. Ante Nicaragua fue sustituido en el entretiempo tras una actuación que dejó estadísticas preocupantes: cero pases largos, cero remates directos, cero regates completados, cero duelos ganados en el suelo, cero aéreos ganados, siete pérdidas de balón, dos faltas cometidas y dos disparos errados.

El DT nacional, que hasta ahora había defendido a Aguilera con uñas y dientes, finalmente tomó la determinación de moverlo del once estelar. “El cambio del medio tiempo significa mucho de lo que viene en el próximo partido. Esta es la decisión que me dicen que va a tomar el Piojo para el día de mañana: Brandon será suplente”, adelantó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos.

Ahora, la gran incógnita pasa por saber quién ocupará el lugar de Aguilera en la zona de creación. En el banquillo del último partido estuvieron Alejandro Bran, Creichel Pérez y Kenneth Vargas, tres nombres que podrían recibir la confianza para acompañar a los titulares en un duelo crucial.

Costa Rica vs Haití, todo o nada

Costa Rica recibirá a Haití este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de San José, a las 8:00 p.m. (hora local). La presión será enorme, ya que La Sele no puede volver a tropezar tras haber dejado puntos ante el rival más débil del grupo.

Desde la Fedefútbol se redoblaron esfuerzos para motivar al público y llenar la Joya de la Sabana. Sin embargo, tras la decepción en Managua, queda por ver cómo responderá la afición.