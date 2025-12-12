Qué necesita Alajuelense para eliminar a Liberia y meterse en la final del Torneo Apertura 2025

Tras el empate 1-1 en el Edgardo Baltodano por la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica, la serie entre Liberia y Alajuelense quedó completamente abierta de cara a la vuelta, que se jugará este sábado en el estadio Alejandro Morera Soto.

La gran pregunta que se hacen los aficionados manudos es sencilla: qué tiene que pasar en la revancha para que el equipo de Machillo Ramírez elimine al de José Saturnino Cardozo y se meta en la final de los playoffs.

Lo primero: cómo se define la serie de semifinales del Apertura 2025

Las semifinales del Apertura 2025 se disputan a dos partidos, ida y vuelta, con el equipo mejor ubicado en la fase regular (Alajuelense, líder del torneo) cerrando como local.

El reglamento de la Liga Promerica indica que, si al finalizar el segundo encuentro de la serie de semifinales hay igualdad en puntos y goles, se jugará una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15’). En caso de que persista la igualdad, la clasificación se definirá por penales.

Dato clave a tener en cuenta: no hay gol de visitante ni “ventaja deportiva” por mejor posición en la fase regular en esta instancia; todo se resuelve en la cancha.

Escenarios: qué necesita Alajuelense para seguir su camino a la 31

Con el 1-1 de la ida, la serie llega a la vuelta totalmente nivelada y la tensión se sentirá en La Catedral del Fútbol con los posibles desenlaces de esta historia. Los escenarios para la Liga son claros:

Alajuelense clasifica en los 90 minutos si…

Gana el partido de vuelta por cualquier marcador.

Qué pasa si hay empate en la vuelta

Si el partido en el Morera Soto termina empatado por cualquier marcador, se juega prórroga completa. Si después de los 30 minutos extra se mantiene la igualdad, todo se define en una serie de penales. Es decir: con el empate en los 90 minutos, Alajuelense no clasifica automáticamente, ni por gol de visitante ni por haber sido líder. Está obligado a resolver en tiempo extra o desde los doce pasos.

Alajuelense queda eliminado si…

Pierde el partido de vuelta, sin importar el resultado.

