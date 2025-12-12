La Selección de Panamá ya se encuentra con los preparativos del Mundial 2026 después de conocer sus rivales en la fase de grupos. Los Canaleros integran el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

El debut de Panamá será contra el seleccionado africano, el rival con el que peleará, al menos en la antesala, por el tercer lugar. Tanto Inglaterra como Croacia son potencias mundiales con jugadores que se desempeñan en la élite del fútbol.

Si el conjunto de Thomas Christiansen quiere clasificar de ronda, al menos entre los mejores terceros, deberá prestar atención a la última notificación de la FIFA sobre cómo se definirán las posiciones de cada grupo en caso de haber empate.

ver también “Ya no más”: Figura de Panamá causa consternación al anunciar su retiro de la Selección Nacional a pocos meses del Mundial 2026

La nueva reglamentación de FIFA para el Mundial 2026

La FIFA decidió que el primer criterio de desempate entre dos o más equipos sea a través del sistema olímpico. Esto significa que, en caso de haber igualdad de puntos, se le dará prioridad al resultado que tuvieron entre sí ambos seleccionados.

Si Panamá vence a Ghana en el primer partido y ambos finalizan con tres puntos, los Canaleros terminarán arriba por haberse impuesto en el enfrentamiento directo por más que sean goleados por Inglaterra y/o Croacia. Por eso, el debut del miércoles 17 de junio en Toronto será más que importante.

Otro punto a tener en cuenta es que para definir a los ocho mejores terceros sí se tendrá en cuenta la cantidad de puntos y la diferencia de gol. Al ser rivales de diferentes grupos, no se puede medir con el sistema olímpico.

Publicidad