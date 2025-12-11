Está en semifinales y quiere a Fernán Faerron: el ex Herediano es buscado por un equipo que Jafet Soto no vio venir

Fernán Faerron vuelve a colocarse en el centro del mercado de fichajes en Costa Rica. El exjugador de Herediano y Alajuelense, quien recientemente viajó a España para definir su futuro deportivo, parecía estar lejos de cualquier posibilidad en el fútbol nacional… hasta que un club semifinalista apareció en escena.

El defensor, que arrastra meses de incertidumbre tras su salida del Team y una lesión que lo mantuvo al margen, retomará trabajos formales este 16 de diciembre, cuando empiece a entrenar con Guadalupe FC para recuperar forma física. Todo esto mientras espera concretar su verdadero objetivo: un nuevo salto a Europa.

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el entorno del futbolista le aseguró que Faerron tiene prácticamente decidido jugar en Europa a partir de enero, siempre y cuando las opciones que hoy tiene sobre la mesa terminen de cerrarse. Sin embargo, en paralelo surgió un interés inesperado dentro del propio torneo tico.

¿Cuál es el equipo de Costa Rica que mostró su interés por Fernán Faerron?

El Municipal Liberia, semifinalista del Apertura 2025 y uno de los equipos sensación del certamen, buscó al defensor para reforzar su plantilla. El club pampero quiere sumar un central de jerarquía para enfrentar la fase final y pensó en Faerron como su refuerzo estelar.

La respuesta fue clara: Faerron les dijo que no, asegurando que ya tiene equipo para enero. Para muchos, especialmente en Herediano, donde Faerron salió por la puerta de atrás y generó controversia, esta intención de Liberia fue una sorpresa.

Para Jafet Soto, quien lo dejó ir en su momento, el interés del equipo pampero resulta más inesperado todavía. Mientras tanto, el zaguero se enfoca en recuperar ritmo y mantenerse listo por si finalmente se concreta su anhelado regreso a Europa. Por ahora, Faerron no volverá al balompié tico, pero ya dejó claro que pretendientes no le faltan.