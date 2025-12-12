El Mercado de Fichajes de Herediano para el Apertura 2026: primer refuerzo listo, se cae un DT y la puja de Jafet Soto con Alajuelense y Saprissa

Para Club Sport Herediano, el sueño del tricampeonato se esfumó antes de lo esperado. Si bien llegó a la última jornada del Torneo Apertura 2025 con chances mínimas de clasificar a la fase final, el empate de Liberia con Cartaginés lo dejó fuera de los cuatro mejores. Fue el peor campeonato, en palabras de los propios directivos, desde que asumió Fuerza Herediana.

Ahora deben rearmarse para volver a ser protagonista el próximo año. Tarea de la cual se están encargando el presidente, Jafet Soto, quien no seguirá al mando de la dirección técnica, y el gerente deportivo, Gustavo Pérez. Para que usted no se pierda ningún detalle, en FCA le traemos el desglose de todos los movimientos del Team en el presente mercado de fichajes del fútbol costarricense.

Altas en Herediano

Todavía no se ha hecho oficial ningún refuerzo, a excepción del regreso de su antiguo preparador físico: Manuel Víquez. Pero el periodista Kevin Jiménez reveló que su goleador estelar, Marcel Hernández, renovó con Herediano por un año y medio más.

En la zona ofensiva, otra de las noticias es el preacuerdo al que llegó el club con Fernando Lesme, quien milita en Municipal Liberia a préstamo desde Celaya de México. Se uniría en junio, pero la idea de los florenses es mover fichas para que el delantero paraguayo llegue en enero.

Fernando Lesme celebra el gol que le anotó a Alajuelense en la semifinal de ida. (Foto: Liberia)

Además, la intención de la institución es retener a Kenneth Vargas: Alajuelense le acercó a su agente una jugosa oferta económica y Soto respondió ofertándole a Hearts de Escocia, el club dueño de la ficha de “Huevito”, prolongar su cesión en Herediano.

Rumores de fichajes: los jugadores que suenan en el Team

La gran preocupación de la directiva pasa por contratar a su nuevo entrenador, ya que tienen previsto retomar los entrenamientos este lunes 15 de diciembre. El principal candidato es José Giacone, campeón con Herediano en el Apertura 2019, quien está disputando la final del fútbol nicaragüense con Diriangén.

Otros candidatos son Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa (ex seleccionador de Nicaragua), Hernán Torres (estratega de Millonarios de Colombia) y José Saturnino Cardozo, a quien desde Liberia confían en retener por al menos seis meses más.

Con respecto a los futbolistas, Herediano tiene varios nombres en carpeta: el volante Kendall Porras (Sporting es el dueño de su pase), por quien protagoniza una puja con Saprissa; quiere el regreso del lateral Shawn Johnson, de buenas prestaciones en Liberia; también del mexicano Everardo Rubio, ahora en Cartaginés; y uno de los borrados en la “S”, Mauricio Villalobos.

Jafet Soto pasa la escoba

Tampoco hay confirmaciones en cuanto a salidas. Aunque el periodista Kevin Jiménez adelantó que Axel Amador se irá cedido por seis meses a Pérez Zeledón y el portero Alexandre Lezcano rescindió su contrato.

A este listado se podría sumar uno de los referentes del plantel, Allan Cruz, quien no aceptó la primera oferta de renovación —por dos años— que le hizo Herediano. Y también el delantero mexicano Brian Rubio, cuya situación es incierta debido a la inminente desaparición de Mazatlán.