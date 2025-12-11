La Federación Costarricense de Fútbol hizo oficial, a través de un comunicado, el despido de Ignacio Hierro. El mexicano era el director deportivo de las selecciones nacionales. Después de una votación del Comité Ejecutivo, su salida fue la decisión final.

Gran parte de la salida de Hierro se vio explicada por el fracaso que tuvo la Selección de Costa Rica en este 2025, especialmente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por eso, en la Fedefútbol ya trabajan para conseguir al reemplazante.

Una de las opciones que estuvo en carpeta antes de la llegada de Ignacio Hierro fue Ángel Catalina, uno de los gerentes deportivos que dejó un gran recuerdo en Costa Rica por su trabajo en el Deportivo Saprissa.

¿Ángel Catalina podría ser director deportivo de la Fedefútbol?

El periodista Kevin Jiménez aseguró que “estuvo muy cerca de llegar antes que Hierro“. Catalina actualmente está trabajando en el Deportes Tolima de Colombia, club que avanzó a la final por el título esta misma semana.

Además, el periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepebomba, se refirió a Ángel Catalina como un posible sucesor de Hierro. “El que más gustaría, hablando en potencial, para ser el próximo director deportivo de las selecciones de Costa Rica tiene nombre y apellido… Aquel sueño (¿imposible?) sería el español Ángel Luis Catalina“, comentó.

La primera decisión que deberá tomar el nuevo director deportivo de Costa Rica

La primera tarea que tendrá el director deportivo que asuma en la Federación es la de elegir al nuevo entrenador. No será una decisión fácil, ya que no puede fallar teniendo en cuenta cómo está la situación con La Sele y sus últimos resultados poco favorables.