El Club Sport Herediano se prepara para lo que será el año 2026 tras haber quedado eliminado antes de jugar la fase final. Por este motivo, en el Team se produjeron varias modificaciones en las últimas horas con respecto al mercado de fichajes.

Jafet Soto quiere aprovechar que Saprissa y Alajuelense están en competencia para resolver diferentes cuestiones de cara al Clausura 2026. Hubo una limpieza de varios futbolistas que no continuarán y también cerró una nueva incorporación que nadie se esperaba.

La nueva marca que vestirá a Herediano a partir del 2026

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Herediano tendrá nueva marca de uniforme. “Se unirá a Reebook por un período de 8 años a partir del próximo campeonato. En enero lo presentan“, detalló.

De esta manera, Herediano termina su vínculo con Diadora después de dos años. La marca italiana había iniciado sus gestiones en el mes de enero de 2024. Se marcha del club siendo el bicampeón nacional y también fue parte de la Supercopa de Costa Rica.

La primera camiseta que lanzó Diadora con Herediano.

Sobre Reebook, los detalles indican que esta marca le pertenece a Authentic Brands Group (ABG) desde 2021. Está liderada por Jamie Salter, un empresario canadiense y multimillonario.

Aparte de este nuevo acuerdo con Herediano, en las últimas horas se confirmó que será la marca de la camiseta de los Xolos de Tijuana. Poco a poco está sumando equipos en Concacaf. Además, es la marca que viste a la Selección de Panamá.