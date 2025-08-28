Es tendencia:
Es oficial: Piojo Herrera recibe la sentencia de Concacaf que todo Costa Rica aguardaba rumbo al Mundial 2026

Concacaf hace oficial la noticia que la Selección de Costa Rica estaba esperando conocer.

Por Geronimo Heller

La noticia que el Piojo Herrera estaba esperando.
© Getty.La noticia que el Piojo Herrera estaba esperando.

Bajo la dirección técnica de Miguel “Piojo” Herrera, la Selección Nacional de Costa Rica ya conoce el calendario definitivo para los últimos seis compromisos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Este jueves, a través de sus canales oficiales, la Concacaf hizo oficial la designación de los estadios y horarios en los que la Tricolor intentará asegurar su boleto directo a la máxima cita del fútbol.

Así luce el camino de La Sele rumbo a Norteamérica

El camino comenzará el 5 septiembre con un reto exigente: la visita a Managua para enfrentar a Nicaragua. El 9 del mismo mes, el equipo del Piojo recibirá a Haití en el Estadio Nacional.

El 9 de octubre, La Sele viajará a Honduras para enfrentarse al combinado de Reinaldo Rueda en el siempre complicado Estadio Francisco Morazán. Luego, el 13, volverá a medirse con los pinoleros, aunque esta vez en San José.

El camino de La Sele comienza en Managua (Getty Images).

El camino de La Sele comienza en Managua (Getty Images).

Noviembre marcará la recta decisiva: Costa Rica viajará a Willemstad, capital de Curazao, para medirse a Haití en el Ergilio Hato (13 de noviembre) y cerrará en territorio nacional contra los catrachos (18 de noviembre), en lo que se perfila como un partido que puede definir la clasificación.

Costa Rica visitará a Haití en Curazao.

Costa Rica visitará a Haití en Curazao.

El formato establece que los ganadores de cada grupo avanzarán directamente al Mundial, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos, ya clasificados como anfitriones.

Los dos mejores segundos lugares tendrán una última oportunidad en marzo de 2026 en el repechaje intercontinental, con la posibilidad de que Concacaf logre hasta ocho selecciones en la máxima cita del fútbol mundial, algo histórico para la región.

Fecha, horario y sede de los partidos de Costa Rica

Nicaragua vs Costa Rica – Viernes 5 de septiembre de 2025, Estadio Nacional de Managua, 8:00 pm (hora de Costa Rica).

Costa Rica vs Haití – Martes 9 de septiembre de 2025, Estadio Nacional de San José, 8:00 pm.

Honduras vs Costa Rica – Jueves 9 de octubre de 2025, Estadio Francisco Morazán, 8:00 pm.

Costa Rica vs Nicaragua – Lunes 13 de octubre de 2025, Estadio Nacional de San José, 8:00 pm.

Haití vs Costa Rica – Jueves 13 de noviembre de 2025, Estadio Ergilio Hato, 6:00 pm.

Costa Rica vs Honduras – Martes 18 de noviembre de 2025, Estadio Nacional de San José, 7:00 pm.

