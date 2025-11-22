La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica: Saprissa quiere eliminar a Herediano

Cada vez falta menos para que se termine el Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica y cada partido comienza a ser trascendental. Tal es el caso de lo que se vivirá a partir de hoy en la Jornada 16.

Esta decimosexta fecha del campeonato trae duelos apasionantesa como el que jugarán este sábado Saprissa vs. Herediano con un condimento especial: si los morados ganan se clasificarán a las semifinales y al mismo tiempo eliminarán al Team, actual bicampeón.

Así de apasionante está la tabla de posiciones de la Liga Promérica de cara a esta jornada que continuará mañana con el duelo entre Alajuelense vs. Sporting y terminará el lunes con el Pérez Zeledón–Cartaginés.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Así se juega la Jornada 16 del Apertura 2025 de Costa Rica

Sábado 22/11

15.00 | Liberia vs. Guadalupe

20.00 | Saprissa vs. Herediano

Domingo 23/11

16.00 | Alajuelense vs. Sporting

18.00 | San Carlos vs. Puntarenas

Lunes 24/11

20.00 | Pérez Zeledón vs. Cartaginés