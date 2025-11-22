Es tendencia:
Costa Rica

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica: Saprissa quiere eliminar a Herediano

Este sábado comienza la Jornada 16 del Apertura 2025 y así está la tabla de posiciones de la Liga Promérica de Costa Rica.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Saprissa vs. Herediano juegan en La Cueva y Jafet Soto podría quedar eliminado.
Saprissa vs. Herediano juegan en La Cueva y Jafet Soto podría quedar eliminado.

Cada vez falta menos para que se termine el Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica y cada partido comienza a ser trascendental. Tal es el caso de lo que se vivirá a partir de hoy en la Jornada 16.

Esta decimosexta fecha del campeonato trae duelos apasionantesa como el que jugarán este sábado Saprissa vs. Herediano con un condimento especial: si los morados ganan se clasificarán a las semifinales y al mismo tiempo eliminarán al Team, actual bicampeón.

ver también

Así de apasionante está la tabla de posiciones de la Liga Promérica de cara a esta jornada que continuará mañana con el duelo entre Alajuelense vs. Sporting y terminará el lunes con el Pérez ZeledónCartaginés.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

La Liga Promérica de Costa Rica está que arde. (Google)

Así se juega la Jornada 16 del Apertura 2025 de Costa Rica

Sábado 22/11

  • 15.00 | Liberia vs. Guadalupe
  • 20.00 | Saprissa vs. Herediano

Domingo 23/11

  • 16.00 | Alajuelense vs. Sporting
  • 18.00 | San Carlos vs. Puntarenas

Lunes 24/11

  • 20.00 | Pérez Zeledón vs. Cartaginés
