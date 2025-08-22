“A pasarlo por encima”: figura de Costa Rica apunta a Honduras con una amenaza que Reinaldo Rueda no olvidará

La fase final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y en el Grupo C ya se palpita la batalla entre dos gigantes de Centroamérica: Costa Rica y Honduras.

Aunque Nicaragua y Haití también están en el grupo, está claro que los ticos y los catrachos son los principales favoritos para quedarse con el único boleto directo a la Copa del Mundo.

¿Cómo llegan ticos y catrachos?

En la reciente edición de la Copa Oro, los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera dejaron una buena impresión al mantenerse invictos hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por Estados Unidos en una tanda de penales.

Miguel Herrera alcanzó los cuartos de final de la Copa Oro con La Sele (FCRF).

Por otro lado, el conjunto de Reinaldo Rueda sorprendió al eliminar a Panamá en cuartos, pero no pudieron contra el campeón, México, en las semifinales. Aún así, demostraron ser un rival muy difícil, y en Costa Rica son más que conscientes de ello.

Andy Rojas lanza una advertencia para Honduras

Este viernes, Andy Rojas, el joven delantero de 19 años que es un rostro habitual en las convocatorias del estratega mexicano, compartió con ESPN sus impresiones sobre el desafío que se les viene.

El atacante del New York Red Bull no escondió su determinación: “No nos podemos relajar, es una eliminatoria complicada. Nosotros vamos a ganar todos los partidos, a pasarlo por encima al rival, sin menospreciarlo. Tenemos que buscar la victoria, no puede ser menos. Honduras es un rival complicado, pero vamos a hacer lo de nosotros y sacar el resultado“, disparó.

Además, el talento surgido del semillero de Herediano dejó claro que su sueño es estar en el próximo Mundial: “Sí, tengo que verme ahí. Si no me la creo yo, nadie se la va a creer por mí“, afirmó con una sonrisa. “Quiero aportar, hacer goles y quedar en la historia de Costa Rica“, sentenció Rojas.

¿Cuándo juegan Costa Rica vs Honduras?

Los enfrentamientos entre Costa Rica y Honduras ya están marcados en el calendario, aunque aún no se definieron los horarios. El primer duelo será en territorio catracho, el 9 de octubre, y corresponderá a la tercera jornada del Grupo C.

La revancha se jugará en Costa Rica el 18 de noviembre, y podría ser el partido clave para decidir quién obtiene el tan ansiado boleto al Mundial de Norteamérica 2026.