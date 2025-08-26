Osael Maroto lo permite: Piojo Herrera anuncia el extraño cambio que altera los planes de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

La fase final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina, y el entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, ya perfila detalles de su estrategia para encarar el reto.

La Tricolor debutará en el Grupo C visitando a Nicaragua en Managua el próximo viernes 5 de septiembre, en un grupo donde también figuran Honduras y Haití, rivales en la pelea por el único boleto mundialista.

¿Cuál es el cambio del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026?

En entrevista con La Nación, el técnico mexicano reveló una decisión poco habitual que marcará toda la fase: minimizar el tiempo de estadía en los países donde jueguen de visita.

Por orden de Herrera, la Sele pasará el mayor tiempo posible en territorio nacional y apenas pisará suelo extranjero el día antes del partido, sin entrenamientos formales ni actividades más allá de un breve reconocimiento del estadio.

Piojo Herrera reveló una estrategia impensada.

“En los lugares donde nos toca ir y lo que se acostumbra también es como estar el menor tiempo posible en ese lugar. Esa va a ser la tendencia que vamos a tener ahora en nuestros partidos de visita. Salimos un día antes, llegamos tarde, comemos, vamos a la cancha para verla, ni siquiera vamos a entrenar. Dormimos, jugamos y regresamos”, explicó el estratega nacional.

La estrategia cuenta con el respaldo logístico de su cuerpo técnico y de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), presidida por Osael Maroto, quien deberá dar el visto bueno para que el plan pueda ejecutarse en cada compromiso.

La razón detrás de una curiosa estrategia

El objetivo es garantizar que la Sele trabaje la mayor parte del tiempo en canchas de calidad en suelo costarricense y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las incomodidades que generan los viajes y las concentraciones largas en estadios visitantes.

“Así le damos fortaleza a nuestra idea y ojalá trayendo un resultado positivo porque lo vamos a buscar”, apuntó el Piojo, subrayando que pretende cambiar la mentalidad tradicional que prioriza ganar en casa y rescatar puntos afuera. Su desafío es que la Tricolor piense en sumar los tres puntos en cualquier cancha.

“Yo voy a tratar de que el equipo piense que vamos a ganar los partidos afuera. Al lograrlo, ya le quitaste puntos a los demás. Si arrancas ganando de visitante, es una gran ventaja. A lo mejor en casa se nos va a complicar igual que a ellos, pero vamos a tratar de complicarles todos los partidos. La idea es sacar la mayor cantidad de puntos posible”, concluyó.