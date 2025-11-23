Este sábado, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano repartieron puntos después del empate por 1-1 en La Cueva. En un partido muy caliente por las polémicas arbitrales y el pique entre diferentes futbolistas, no se sacaron ventaja y beneficiaron a Alajuelense.

A pesar de lo que fue el juego en el Ricardo Saprissa, ambos clubes tienen un problema que deben resolver fuera de las canchas. Se trata de un tema económico que podría ocasionar graves consecuencias a futuro si no lo solucionan.

El periodista Ferlin Fuentes publicó, en El Mundo CR, las cifras millonarias que deben pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Tanto Saprissa como Herediano están en un proceso legal de gestión de deudas, luego de no haber contribuido en tiempo y forma. Según manifestó el periodista, ambos están “bajo la lupa“.

ver también Unafut lo confirma: Saprissa recibe el mensaje que amenaza con complicar a Alajuelense en la recta final del Apertura 2025

La deuda que tiene Saprissa con la Caja Costarricense

Por el lado morado, la deuda total con la Caja supera los 53 millones de colones. Además, debe pagarle 10 millones de colones al Ministerio de Hacienda. De estos 53, 39 millones corresponden a un deuda directa, mientras que los otros 14 millones serían de la gestión anterior.

La deuda de Herediano con la Caja Costarricense

En el conjunto rojiamarillo, la cifra que tiene que saldar alcanza casi el doble que la de Saprissa. Según informó el periodista mencionado, Herediano debe abonar cerca de 111 millones de colones. Lo llamativo es que la deuda directa es un monto superior a 350 mil colones, el resto le pertenece a estructuras empresariales o fusiones pasadas, aunque la está asumiendo igualmente.

¿Qué podría pasarle a Herediano y Saprissa si no solucionan sus problemas económicos?

Si esto no se soluciona, las sanciones podrían ser financieras, administrativas y hasta deportivas si se agrava. Para competir, tanto Saprissa como Herediano deben estar al día en las obligaciones sociales y fiscales. Por este motivo, podrían sufrir problemas con la licencia e inscripción de fichajes, como sucedió antes de que inicie el Apertura 2025 con Guanacasteca y Santos de Guapilés.

Publicidad