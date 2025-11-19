“Me esfuerzo para ser titular”: Figura de Guatemala lanza dardo a Luis Fernando Tena tras no recibir la participación que esperaba en la Eliminatoria

El delantero Darwin Lom se convirtió en uno de los nombres propios de la victoria 3-1 de Guatemala frente a Surinam, no solo por su anotación, sino por el ímpetu y liderazgo que mostró en el terreno de juego. Su actuación llegó justo después de la polémica generada por su ausencia en el once titular contra Panamá, decisión de Luis Fernando Tena que sorprendió a la afición.

Sin embargo, Lom dejó claro que, aunque no comparta la determinación, la respeta. “Sacamos la garra del chapín, el carácter, ese ADN que aunque estemos en el suelo luchamos hasta el final. Por un punto nos quedamos fuera del repechaje, pero así es el futbol y la vida”, expresó.

(Fedefut)

Sobre el dolor de no haber clasificado, Lom no ocultó sus emociones. “En lo individual me duele. Este partido ante Surinam lo jugué con enojo, lo saqué todo. Terminamos con un buen resultado en casa para darle alegría a la gente, era lo que queríamos”, dijo. Su gol sirvió como desahogo personal y también como un mensaje de resiliencia para el grupo.

Darwin Lom habla de su suplencia

El artillero, lejos de generar controversia, envió un mensaje de unidad y profesionalismo dentro del plantel. “Trato de ser positivo como la gente que no juega mucho. Hay que respetar las decisiones del cuerpo técnico, hay compañeros en la banca que quieren dar lo mejor y esperan su momento”, añadió, dejando entrever un vestuario comprometido pese al golpe anímico de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026.

Lom también habló de su esfuerzo constante por ganarse un lugar. “Siempre trabajo, entreno y me esfuerzo para ser titular, para tener más minutos. Las decisiones del cuerpo técnico las tengo que respetar. Con los delanteros hemos tenido una competencia sana. El delantero vive de momentos y este fue el mío; Rubio ya tuvo el suyo y Quimi también”, puntualizó, reconociendo la disputa interna por el puesto sin generar fricciones.

La suplencia del goleador en el duelo trascendental ante Panamá fue uno de los temas más cuestionados hacia Luis Fernando Tena, especialmente porque apenas ingresó en los últimos cinco minutos, pese a ser uno de los jugadores con mejor rendimiento reciente. Este manejo generó debates entre aficionados y analistas, que esperaban verlo desde el inicio.

Aun así, ante Surinam, Lom respondió a la confianza con un gol que refuerza su peso en la selección y lo coloca por delante de Rubio Méndez Rubín, quien esta vez inició en el banquillo. El delantero chapín cerró la eliminatoria demostrando que, cuando tiene minutos, siempre aparece, siempre compite y siempre honra la camiseta.