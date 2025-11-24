“Mariano Torres lo niega”: todo Saprissa consternado por la noticia que involucra a Marcel Hernández tras la pelea con el ídolo

En el reciente clásico entre Saprissa y Herediano, que terminó 1-1 y dejó chispas encendidas en el terreno de juego, pero la atención no solo quedó en lo sucedido dentro de la cancha. Tras el pitazo final, la tensión se trasladó a la zona de camerinos, donde Mariano Torres y Marcel Hernández protagonizaron un cruce caliente.

La tensión entre los líderes de Saprissa y Herediano no es nueva y cada episodio reciente parece profundizarla aún más. Ya en 2022, Marcel Hernández denunció a Mariano Torres ante el Tribunal Disciplinario por supuestos insultos vinculados a su nacionalidad, aunque el caso no avanzó por falta de pruebas sólidas.

Desde Columbia Deportiva aclararon una versión que circuló sobre un supuesto conflicto que habría impedido la llegada de Marcel Hernández al Saprissa en su momento por diferencias con Mariano Torres.

Según explicó el propio Mariano Torres para este medio en su momento, esa situación nunca fue cierta, ya que él no interviene en decisiones de ese tipo dentro del club.

“Mariano se acercó, habló en Columbia un buen rato y negó por completo que por una decisión suya o por algunas diferencias, Marcel Hernández no terminó firmando con Saprissa en su momento“, se afirmó desde Columbia Deportiva.

Aunque en su momento existió el rumor de que se le había consultado su opinión cuando Marcel estuvo cerca de firmar, y que su respuesta había sido negativa, finalmente desde Columbia Deportiva Mariano Torres dejó claro que ese comentario no pasó de ser una especulación.