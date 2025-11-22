“No me interesa”: Guatemala recibe una respuesta definitiva que no esperaba en plena negociación con Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena es una de las grandes dudas que tiene Guatemala de cada al próximo año. Si bien todo está encaminado para su renovación, las condiciones impuestas por las autoridades en su nuevo contrato podrían significar una traba.

Tena tiene intenciones de continuar en La Bicolor, aunque desde la Fedefut le ofertaron hacerlo por un salario un 20% menor al actual. Su contrato vence al finalizar el corriente mes de noviembre. Dijo que responderá en enero del 2026.

Recientemente, la FFG recibió una respuesta inesperada que impactó directo en sus próximas decisiones. Más allá del interés que Costa Rica demostró por este entrenador, ahora fue el mismísimo Amarini Villatoro quien tomó la palabra.

Luis Fernando Tena recibió el apoyo de Amarini Villatoro en la Selección de Guatemala

“A mí no me interesa la Selección. Gracias a la gente que confía en mí, pero este no es mi momento. Prefiero vivir el día a día, al menos en la edad que tengo ahorita. Soy de estar en el entreno diario; extrañé eso en todos aquellos años que estuve en la Selección, aunque fue una experiencia linda”, expresó Amarini Villatoro.

Villatoro dejó en claro que su prioridad es consolidar el proyecto que llevó a su Xelajú MC: “Mi idea es seguir acá hasta que me quieran tener, para poder volver a dirigir fuera del país, si Dios me lo permite. Por el momento, volver a selección no es el momento adecuado”.

Además, el entrenador de Los Chivos le brindó todo su apoyo a Luis Fernando Tena para seguir en su puesto: “El proceso debe continuar con el profe Tena. Con él se han hecho más cosas buenas que malas. Hay cosas que corregir, pero no hay que partir el pastel antes de tiempo; pecamos de triunfalismo”.

