“Llega al país”: en Guatemala confirman el arribo más esperado desde España para reforzar a la selección nacional

Guatemala no alcanzó el objetivo deseado durante las Eliminatorias al Mundial 2026. Los puntos acumulados no les sirvieron ni siquiera para llegar al repechaje, por lo que el fracaso fue absoluto. Ya comenzaron a trabajar en vistas al futuro.

La Bicolor quedó en el tercer lugar del Grupo A, detrás del líder Panamá y del escolta Surinam. Respectivamente, estos clasificaron a la Copa del Mundo y al repechaje. En tanto, El Salvador cerró el cuarteto sin oportunidades de nada.

Con la renovación de Luis Fernando Tena en trámite, Fedefut trabaja en todos los frentes de cara a los próximos desafíos. Concretado el robo de Troi Panniel, todos los cañones apuntan al armado del equipo para soñar en grande hacia el 2030.

Guatemala se reforzará con Joshua Sosa, habilidoso delantero del Barcelona

Según informó el periodista Juan Rodas, el habilidoso delantero Joshua Sosa del FC Barcelona en su Residency Academy fue convocado a la Selección Sub-20 de Guatemala. Tiene 18 años y cuenta también con pasaporte para El Salvador.

No será la primera convocatoria guatemalteca a la que responda Sosa, aunque no sumó minutos oficiales hasta el momento. “Llega al país en los siguientes días“, aseguró el comunicador y se sumará a los entrenamientos a la par del grupo, con su energía característica.

Este futbolista puede hacer las veces de extremo o de segundo atacante. Destaca por su velocidad, manejo de ambos perfiles y fuerza. Recibió un solo llamado por parte de La Selecta, dentro del cual no llegó a sumar minutos de manera oficial.