Entre lágrimas: Chepe Bomba se quiebra y se le ve como nunca al dedicarle un mensaje a la Selección de Guatemala

El reconocido periodista panameño José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, fue uno de los personajes más polémicos durante la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, debido a su estilo directo y a su abierta confianza en la selección de Panamá. Aunque los canaleros se complicaron en el camino rumbo al Mundial 2026, finalmente lograron su clasificación, y con ello el comunicador volvió a estar en el centro de la conversación.

Durante este proceso, Chepe Bomba acumuló seguidores y detractores, especialmente en Guatemala, donde sus comentarios desde la Copa Oro cayeron mal entre la afición chapina. La situación se tensó aún más durante la eliminatoria, tanto en el encuentro disputado en el Rommel Fernández, como en el duelo en El Trébol, al que decidió no asistir tras recibir mensajes intimidatorios. Su figura se convirtió en uno de los rostros más controversiales del entorno centroamericano.

Con Guatemala ya sin opciones de avanzar y Panamá dependiendo de que los chapines vencieran a Surinam, circularon rumores sobre una posible falta de competitividad del equipo guatemalteco. Sin embargo, la Azul y Blanco salió con profesionalismo y se impuso 3-1, resultado celebrado por la afición canalera y también por Domínguez, quien no dudó en expresar públicamente su agradecimiento.

Chepe Bomba se disculpa con Guatemala

En su podcast, Chepe Bomba dedicó un emotivo segmento a la Selección de Guatemala, donde entre lágrimas reconoció el esfuerzo y la dignidad con que compitieron, así como disculparse por varias de sus palabras. Elogió especialmente el trabajo del técnico Luis Fernando Tena, a quien “se rindió” por el orden mostrado en toda la eliminatoria. Para el periodista, los chapines fueron superiores a Surinam y merecieron más el repechaje que los caribeños.

“No le ganaron a Panamá ni le empataron por muy poco, lo tengo que reconocer. Temblé, lloré ese día del 2-3 en El Trébol porque pensé que Guatemala sacaba el empate. Qué selección tan hermosa, qué afición tan hermosa, qué país tan lindo, y les pido perdón de verdad. Se han ganado mi cariño”, expresó ChepeBomba visiblemente conmovido. Añadió que “Guatemala se merecía el repechaje, Guatemala merecía más el repechaje que Surinam. Sé que tendrá segundas y terceras oportunidades”.

Finalmente, Panamá selló su pase al Mundial 2026, siendo la única selección centroamericana en lograrlo. Para muchos en el país canalero, ese boleto no habría sido posible sin el profesionalismo de Guatemala, que cerró la eliminatoria con una victoria contundente que despejó dudas y silenció especulaciones.

