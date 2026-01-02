“El trato está cerrado”: Fedefútbol prepara el anuncio oficial que todo Costa Rica espera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica viene de sufrir uno de los golpes más duros de su historia reciente. En una eliminatoria que se perfilaba accesible, la Tricolor tropezó más de la cuenta y terminó quedándose fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sin embargo, el año mundialista tendrá un consuelo para los ticos: un amistoso de primer nivel ante una de las selecciones más poderosas del planeta, que servirá para medir fuerzas y comenzar a construir el camino al 2030.

ver también Fue multicampeón en Saprissa, salió entre críticas y ahora es figura en otro grande de Centroamérica: “Callar bocas sabe bien”

Primer amistoso confirmado para La Sele

Se trata de Inglaterra, que bajo la conducción de Thomas Tuchel buscará transformar la enorme jerarquía individual de su plantel en un funcionamiento colectivo convincente de cara a la cita máxima.

Costa Rica medirá fuerzas con los Tres Leones (Selección Inglaterra).

Este viernes 2 de enero, desde La Nación informaron que “el trato está cerrado, con lo cual la Tricolor tiene confirmado su primer fogueo para este año”, y que lo único pendiente es la firma de los contratos para hacerlo oficial.

¿Cuándo se jugará Costa Rica vs Inglaterra?

La fecha prevista para el amistoso sería entre el 1.º y el 9 de junio, en plena ventana FIFA. Según el citado medio, los británicos impulsaron este cruce porque en el Mundial compartirán grupo con Panamá, un rival que consideran de características similares a Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

En paralelo, para esa misma ventana de junio, Costa Rica también negocia un amistoso frente a un rival fuerte de Sudamérica: Colombia. Este partido se disputaría en Estados Unidos, ya que los cafeteros planean concentrarse allí como parte de su preparación mundialista.

ver también “Cierro esta etapa”: Óscar Duarte conmueve a Saprissa con un mensaje sincero en medio de su recuperación

Se espera que para entonces ya esté trabajando el nuevo cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica, tras la salida de Miguel Herrera. Por ahora, el Comité Ejecutivo de Fedefútbol concentra sus esfuerzos en nombrar al nuevo director de Selecciones Nacionales.