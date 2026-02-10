Christian Bolaños revela lo que nadie sabía de Hernán Medford antes de regresar a Saprissa: “Siempre que lo veía…”

Christian Bolaños compartió una reflexión sincera sobre el recorrido de Hernán Medford, señalando que en sus etapas por otros clubes siempre percibió que no terminaba de sentirse pleno.

El exjugador destacó que estar en un entorno donde uno se siente querido, identificado con los colores y conectado con sus raíces hace que todo fluya con mayor naturalidad. De hecho, así le está sucediendo a Hernán Medford en esta nueva etapa al mando del Saprissa.

¿Qué dijo Christian Bolaños sobre Hernán Medford?

Bolaños valoró el presente de Hernán Medford con palabras cargadas de cercanía, asegurando que en sus pasos por otros clubes siempre sintió que no estaba del todo feliz.

“Siempre que lo veía en otros clubes, yo decía que él no estaba del todo feliz. Cuando uno está en un lugar donde te quieren, donde uno ama los colores, donde uno se formó, todo es más sencillo”, comentó Christian Bolaños sobre Hernán Medford.

En esta nueva etapa al mando del Deportivo Saprissa, Hernán Medford ha comenzado con el pie derecho, sumando victorias que alimentan la ilusión del plantel y la afición, con la expectativa de mantener este buen arranque y poner a los morados en lo más alto.

