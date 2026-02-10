Es tendencia:
Tras la salida de Murillo, Olympique de Marsella toma tajante decisión con Roberto De Zerbi: “Efecto inmediato”

Desde Francia se adelantan lo que pasará con el Roberto De Zerbi tras el escándalo que formó con Michael Amir Murillo.

Por José Rodas

Marsella no se anduvo con rodeos y ha tomado una decisión con De Zerbi.
Michael Amir Murillo dejó de lado su paso por el Olympique de Marsella y está sumamente concentrado en su nuevo club, el Besiktas de Turquía.

Murillo salió en gran parte porque el entrenador italiano Roberto De Zerbi no lo quería en su plantilla y ahora todo ha dado un giro inesperado que se confirma desde Francia.

De Zerbi se va del Marsella porque la situación actual del club es insostenible y ya no siente el apoyo del vestuario como lo tuvo en su llegada desde el Brighton & Hove Albion de Inglaterra.

Junto a la directiva del equipo galo, se pactó la salida del italiano y Fabrizio Romano adelanta que es de “efecto inmediato”.

Roberto De Zerbi está fuera del Olympique de Marsella

“Roberto De Zerbi y el Olympique de Marsella se separan con efecto inmediato. La decisión se tomó tras conversaciones directas y reflexiones entre las partes

No hay problemas entre De Zerbi, la directiva del club y los jugadores. De Zerbi cree que es la mejor solución para el OM y el club ha llegado a un acuerdo”, indica Fabrizio Romano.

Por su parte, Murillo ya debutó con la camisa del Besiktas. El defensor panameño vivió un momento especial al entrear a la cancha al minuto 78 en el empate como local (2-2) ante Alanyaspor.

Con esto, Michael Amir se convierte en el primer jugador de Panamá en disputar un encuentro en la Superliga de Turquía.

En conclusión, De Zerbi sacó a Murillo del Marsella y el karma le llegó tan solo unos días después cuando el club ya no quiso contar con los servicios del italiano. Todo en la vida vuelve.

