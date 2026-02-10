Tras la salida de Murillo, Olympique de Marsella toma tajante decisión con Roberto De Zerbi: “Efecto inmediato”

Michael Amir Murillo dejó de lado su paso por el Olympique de Marsella y está sumamente concentrado en su nuevo club, el Besiktas de Turquía.

Murillo salió en gran parte porque el entrenador italiano Roberto De Zerbi no lo quería en su plantilla y ahora todo ha dado un giro inesperado que se confirma desde Francia.

De Zerbi se va del Marsella porque la situación actual del club es insostenible y ya no siente el apoyo del vestuario como lo tuvo en su llegada desde el Brighton & Hove Albion de Inglaterra.

Junto a la directiva del equipo galo, se pactó la salida del italiano y Fabrizio Romano adelanta que es de “efecto inmediato”.

Roberto De Zerbi está fuera del Olympique de Marsella

“Roberto De Zerbi y el Olympique de Marsella se separan con efecto inmediato. La decisión se tomó tras conversaciones directas y reflexiones entre las partes

No hay problemas entre De Zerbi, la directiva del club y los jugadores. De Zerbi cree que es la mejor solución para el OM y el club ha llegado a un acuerdo”, indica Fabrizio Romano.

Por su parte, Murillo ya debutó con la camisa del Besiktas. El defensor panameño vivió un momento especial al entrear a la cancha al minuto 78 en el empate como local (2-2) ante Alanyaspor.

Con esto, Michael Amir se convierte en el primer jugador de Panamá en disputar un encuentro en la Superliga de Turquía.

En conclusión, De Zerbi sacó a Murillo del Marsella y el karma le llegó tan solo unos días después cuando el club ya no quiso contar con los servicios del italiano. Todo en la vida vuelve.

