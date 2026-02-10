Es tendencia:
Malas noticias para Thomas Christiansen: se confirma el diagnóstico que deja afuera a Azarías Londoño y hay preocupación en Panamá

Comienzan los dolores de cabeza para Thomas Christiansen de cada al Mundial de 2026 en donde cualquier lesión te complica el panorama.

Por Marcial Martínez

Las alarmas se encendieron en el entorno de la Selección de Panamá luego de confirmarse el diagnóstico que deja fuera de competencia a Azarías Londoño, una baja sensible que genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

La Universidad Católica del Ecuador informó que el delantero panameño presenta una lesión muscular en su pierna derecha, situación que lo obligará a parar mientras cumple con su proceso de recuperación.

Thomas Christiansen recibe noticia que podría complicar la elección de jugadores de Panamá para el Mundial 2026

Comunicado oficial sobre Azarías Londoño

“Informamos que el jugador Azarías Londoño presentó molestias en la zona posterior del muslo derecho. Tras la evaluación médica correspondiente, se diagnosticó una lesión muscular en el grupo isquiosural derecho“, publicó el club a través de sus redes sociales.

Comunicado oficial de Universidad Católica de Ecuador

¿Cuánto tiempo estará de baja Azarías Londoño?

De acuerdo con el parte médico oficial, la Universidad Católica del Ecuador estima que el tiempo de recuperación de Azarías Londoño será de aproximadamente cuatro semanas, siempre sujeto a la evolución clínica del jugador.

Mientras tanto, Londoño ya inició su proceso de rehabilitación y su retorno a los entrenamientos quedará sujeto a la evolución del tratamiento, con el cuerpo médico siguiendo de cerca su recuperación para determinar cuándo podrá reintegrarse plenamente al grupo.

