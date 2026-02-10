Malas noticias para Thomas Christiansen: se confirma el diagnóstico que deja afuera a Azarías Londoño y hay preocupación en Panamá

Las alarmas se encendieron en el entorno de la Selección de Panamá luego de confirmarse el diagnóstico que deja fuera de competencia a Azarías Londoño, una baja sensible que genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

La Universidad Católica del Ecuador informó que el delantero panameño presenta una lesión muscular en su pierna derecha, situación que lo obligará a parar mientras cumple con su proceso de recuperación.

Comunicado oficial sobre Azarías Londoño

“Informamos que el jugador Azarías Londoño presentó molestias en la zona posterior del muslo derecho. Tras la evaluación médica correspondiente, se diagnosticó una lesión muscular en el grupo isquiosural derecho“, publicó el club a través de sus redes sociales.

Comunicado oficial de Universidad Católica de Ecuador

¿Cuánto tiempo estará de baja Azarías Londoño?

De acuerdo con el parte médico oficial, la Universidad Católica del Ecuador estima que el tiempo de recuperación de Azarías Londoño será de aproximadamente cuatro semanas, siempre sujeto a la evolución clínica del jugador.

Azarías Londoño – Universidad Católica de Ecuador

Mientras tanto, Londoño ya inició su proceso de rehabilitación y su retorno a los entrenamientos quedará sujeto a la evolución del tratamiento, con el cuerpo médico siguiendo de cerca su recuperación para determinar cuándo podrá reintegrarse plenamente al grupo.