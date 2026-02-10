Alajuelense lo aplaude: en Europa confirman el gran salto de Carlos Mora mientras pelea por el título

CS Universidad de Craiova aparece hoy como el principal candidato a quedarse con el título de la primera división de Rumania. Con 26 jornadas disputadas de la Superliga 2025-2026, los blanquiazules lideran la tabla con 50 puntos, aunque los dos gigantes de Bucarest, Rapid y Dinamo, los siguen muy de cerca con 49 unidades, en una definición que promete emoción hasta el final.

Y Carlos Mora es una de las grandes figuras de este equipo que se ilusiona con ser campeón. El lateral/extremo derecho con pasado en Liga Deportiva Alajuelense logró dejar atrás una lesión que lo marginó a finales de 2025 para iniciar con gran nivel el nuevo año.

Carlos Mora aparece en el equipo soñado

Ahora, Mora acumula cinco titularidades en los últimos seis partidos y su enorme actuación en el empate 1-1 del domingo ante Dinamo Bucarest lo metió en el equipo que todos sueñan: el once ideal de la jornada.

Este lunes, la página oficial de la SuperLiga de Rumania compartió en sus redes sociales el XI estelar de la fecha 26, y Carlos Mora fue quien tuvo el honor de ocupar el lateral derecho de ese equipo, recibiendo un reconocimiento que refleja su gran momento futbolístico como legionario.

Carlos Mora aparece en el XI ideal de la Superliga rumana (Superliga Romania).

Guiño manudo desde Rumania

El legionario tico no tardó en hacerse eco de la noticia y compartió la publicación en sus historias de Instagram. Además, dejó un guiño a Alajuelense al repostear una publicación de la página “Erudición Manuda”, donde se destaca la gran jugada que armó en el gol del 1-1 de su equipo.

“Una barbaridad lo que está jugando Carlos Mora en el fútbol de Rumania. La jugada que se inventó hoy, pura calidad, y que terminó en gol para su equipo, Universitatea Craiova. Cómo se te extraña en las tierras de Alajuela, mi querido Carlitos Mora. ¡Saludos!”, reza el mensaje que Mora decidió compartir.

El próximo partido del equipo de Carlos Mora está pactado para el jueves 12 de febrero, pero no corresponde a la Super Liga, sino a la Copa de Rumania. En ese marco, la U. Craiova recibirá al FCSB por la tercera jornada del grupo B, a partir de las 12:30 p.m. de Costa Rica.