Pumas vs. San Diego: a qué hora y cómo ver el duelo entre Keylor Navas y Aníbal Godoy por Concachampions

Pumas UNAM vuelve a Ciudad Universitaria con la obligación de firmar una noche épica: tras caer 4-1 en la ida ante San Diego FC, el equipo de Efraín Juárez quedó contra las cuerdas en la Primera Ronda de la Concachampions 2026.

El foco de Fútbol Centroamérica está claro: Keylor Navas será el gran sostén para soñar con la remontada, mientras que del otro lado aparecerá el panameño Aníbal Godoy, la bandera canalera de esta serie ante la ausencia por lesión de Adalberto “Coco” Carrasquilla en el elenco mexicano.

Además, en tierras aztecas crece el ruido sobre que una eliminación podría poner en riesgo la continuidad de Juárez.

¿Cuándo se juega Pumas vs. San Diego?

El partido entre Pumas y San Diego se jugará el martes 10 de febrero, en el Estadio Olímpico Universitario (CDMX).

Horarios:

México / Centroamérica: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

¿Cómo ver EN VIVO Pumas vs. San Diego?

El partido entre Pumas y San Diego se podrá ver por Disney+ y los diferntes canales de ESPN, según cada país.

Qué necesita Pumas para avanzar

Con el 4-1 de la ida, Pumas todavía tiene una rendija gracias al gol de visitante que marcó en San Diego.

Si Pumas gana 3-0, avanza por la regla de goles de visitante.

Si San Diego marca en CU, Pumas quedará obligado a ganar por cuatro goles o más para clasificar en 90’.

Un 4-1 para Pumas en la vuelta manda la serie a tiempo extra.

Pumas: de las manos de Keylor a la baja de Coco

Para el equipo universitario, la revancha pide un partido casi perfecto: intensidad alta, cero errores defensivos y máxima eficacia. Y en ese plan, Keylor Navas vuelve a ser la carta que sostiene todo cuando el margen es mínimo.

La mala noticia es la ausencia de Adalberto Carrasquilla, quien salió tocado en la ida y quedó descartado por lesión muscular, un golpe duro en el medio por lo que aporta y por el peso que tiene en Panamá.

Carrasquilla, lesionado, no podrá jugar. (Getty Images)

Y sobre el banco: la presión es total. En México se instaló la versión de que el resultado de esta vuelta puede ser determinante para el futuro de Efraín Juárez.

San Diego: Godoy como bandera canalera y ventaja para administrar

San Diego llega con una ventaja enorme y con un dato clave para el trámite: si convierte un gol, obliga a Pumas a una remontada todavía más improbable.

En ese escenario, Aníbal Godoy aparece como pieza importante para darle orden y experiencia a un equipo que ya demostró que puede golpear fuerte en los momentos decisivos.