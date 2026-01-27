Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Keyrol define su equipo, Keyvan Figueroa es ‘fichado’ por este selecto club en Inglaterra

Keyvan Figueroa también se está destacando en su categoría como lo vienen haciendo su hermano en el Liverpool.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Keyvan Figueroa está escribiendo su propia historia.
Keyvan Figueroa está escribiendo su propia historia.

Keyvan, es otro hijo de la leyenda, Maynor Figueroaque está comenzando a triunfar en el mundo del fútbol como lo hace Keyrol en el Liverpool Sub-21.

El menor de los Figueroa juega de defensa y acaba de dar el gran salto como lo indica Legión Catracha, que siempre se dedica a darle seguimiento a todo tipo de jugador de sangre hondureña.

“En contacto”: Keyrol Figueroa ya no iría al Oporto por este motivo y el otro club que lo quiere sacar del Liverpool

ver también

“En contacto”: Keyrol Figueroa ya no iría al Oporto por este motivo y el otro club que lo quiere sacar del Liverpool

En esta ocasión le tocó a Keyvan que fue nombrado en el equipo de la semana de ‘The Talent Hunter’, una página que se dedica a destacar a las futuras promesas y de donde han salidos los grandes cracks de élite.

Ahora bien, si nos concentramos en el hijo de Maynor, vemos que lo destacan por cómo ha venido jugando en la categoría sub-15 del Burnley, su equipo.

“Fue fundamental para que el Burnley Sub-15 solo encajara un gol contra el Port Vale, además de registrar un gol y una asistencia”, es lo que dicen.

Publicidad

Esto viene bien a la familia Figueroa, ya que ve cómo sus dos hijos triunfan en Inglaterra, Keyvan en el Burnley y Keyrol en el Liverpool.

Este segundo lleva 11 goles en 12 partidos en la Sub-21 y en este mercado se viene rumorando una posible salida para que de el salto de calidad, eso sí, antes de una marcha quieren renovar su contrato.

Publicidad
Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra: esta sería su decisión

ver también

Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra: esta sería su decisión

Keyvan ‘fichado’ por el equipo de la semana en Inglaterra

Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra
Honduras

Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra

Costa Rica lo complica: Panamá recibe la noticia que podría perjudicarlo en el Mundial 2026
Mundial 2026

Costa Rica lo complica: Panamá recibe la noticia que podría perjudicarlo en el Mundial 2026

“El trato está cerrado”: Fedefútbol prepara el anuncio que todo Costa Rica espera
Costa Rica

“El trato está cerrado”: Fedefútbol prepara el anuncio que todo Costa Rica espera

Liquidó a Alajuelense en Concacaf, Olimpia confirmó su salida y se lo comunicaron por WhatsApp
Honduras

Liquidó a Alajuelense en Concacaf, Olimpia confirmó su salida y se lo comunicaron por WhatsApp

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo