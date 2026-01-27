Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra: esta sería su decisión

Sportsboom ha dado la noticia que cambia todo para Joseph Rosales, el hondureño que recién llegó al Austin FC de la MLS procedente del Minnesota United.

El hondureño habría recibido el llamado del West Bromwich Albion de la segunda división de Inglaterra. Su entrenador Eric Ramsay, quiere fichar al volante/lateral.

ver también “En contacto”: Keyrol Figueroa ya no iría al Oporto por este motivo y el otro club que lo quiere sacar del Liverpool

Ramsay ya dirigió aJoseph Rosales en el Minnesota y desde ahí nace el interés por llevarlo a una mejor liga.

Desde Inglaterra describen a Rosales de la siguiente forma: “Maximiza las situaciones de balón parado es un sello distintivo”.

Austin FC lo firmó hace poco ¿Qué decisión toma Joseph Rosales?

La idea principal del hondureño, a pesar del interés es quedarse en el Austin. El catracho sabe que es una nueva etapa y no quiere dejar tirado a su nuevo equipo.

Agradece el interés de Ramsay, pero será luego que puede considerar dar el salto. Recordemos que Austin pagó £1,2 millones a Minnesota por su traspaso.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo borró: Keyrol Figueroa impacta a Estados Unidos y esta es la decisión que lo acerca a Honduras

Lo que si puede conseguir West Bromwich es un préstamo hasta final de temporada, pero luce complicado al haberse reforzado con el hondureño para la temporada de la MLS.