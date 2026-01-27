Es tendencia:
Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra: esta sería su decisión

Joseph Rosales ha recibido un llamado desde Inglaterra y esta es la decisión que ha tomado el hondureño por ahora.

Por José Rodas

Joseph Rosales puede dejar el Austin FC sin jugar un tan solo partido.
Sportsboom ha dado la noticia que cambia todo para Joseph Rosales, el hondureño que recién llegó al Austin FC de la MLS procedente del Minnesota United.

El hondureño habría recibido el llamado del West Bromwich Albion de la segunda división de Inglaterra. Su entrenador Eric Ramsay, quiere fichar al volante/lateral.

Ramsay ya dirigió aJoseph Rosales en el Minnesota y desde ahí nace el interés por llevarlo a una mejor liga.

Desde Inglaterra describen a Rosales de la siguiente forma: “Maximiza las situaciones de balón parado es un sello distintivo”.

Austin FC lo firmó hace poco ¿Qué decisión toma Joseph Rosales?

La idea principal del hondureño, a pesar del interés es quedarse en el Austin. El catracho sabe que es una nueva etapa y no quiere dejar tirado a su nuevo equipo.

Agradece el interés de Ramsay, pero será luego que puede considerar dar el salto. Recordemos que Austin pagó £1,2 millones a Minnesota por su traspaso.

Lo que si puede conseguir West Bromwich es un préstamo hasta final de temporada, pero luce complicado al haberse reforzado con el hondureño para la temporada de la MLS.

