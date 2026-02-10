En medio de su grave lesión, Brandon Aguilera confirma el salto que sorprende a Costa Rica: “Es muy lindo para mí”

El pasado 31 de enero, Brandon Aguilera sufrió una de las peores lesiones que le pueden suceder a un futbolista profesional. En la derrota 3-0 del Rio Ave ante Arouca por la Primeira Liga de Portugal, el legionario costarricense debió ser sustituido a los 80 minutos tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Ahora, mientras encara el excruciante proceso de rehabilitación —que en estos casos puede demorar hasta nueve meses— Aguilera recibió una gran noticia que le da fuerzas para seguir adelante.

ver también “Futuro incierto”: Brandon Aguilera rompe el silencio tras su lesión y deja a toda Costa Rica en vilo

Un logro en medio de la adversidad

Antes de la lesión, el mediocampista ofensivo con pasado en Alajuelense venía siendo una de las figuras más destacadas de su equipo, donde porta el dorsal número 10. En este inicio del 2026, su rendimiento a nivel club había dado un salto imposible de pasar por alto.

Este martes, el club luso anunció a través de sus canales oficiales un reconocimiento que confirma este hecho: Brandon Aguilera fue elegido por los fanáticos como el jugador del mes de enero.

Tweet placeholder

“Un premio como este significa mucho para mí, para mi familia y mis compañeros. Quiero agradecerles a ellos y al staff por ayudarme a trabajar todos los días hacia el mismo objetivo”, declaró el futbolista en un video difundido por la institución.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Muchas gracias por sus votos, siempre es muy lindo para mí y para mi familia. Esperamos que estén con nosotros en las graderías, su apoyo es muy importante tanto aquí en Vila do Conde como en los partidos fuera de casa. Esperamos luchar para darles muchas alegrías. ¡Pura vida!”, cerró su mensaje “Bebote”.

Publicidad

ver también “Me decepcionó”: el presidente de Saprissa no se guarda nada y lanza la crítica que le pone presión máxima a Hernán Medford

El legionario de 22 años tiene contrato con el Río Ave hasta junio de 2027, por lo que cuenta con tiempo suficiente para recuperarse dentro de la institución, sabiendo que podría regresar casi a finales de este 2026.