“Hay un riesgo”: Fedefútbol se enfrenta al castigo de la FIFA que genera indignación en todo Costa Rica

El 20 de noviembre de 2025, Miguel Herrera alcanzó un acuerdo para el finiquito de su contrato con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y dejó de ser el entrenador de la Selección Mayor de Costa Rica, luego del fracaso en el proceso rumbo al Mundial 2026.

Poco después lo siguió Ignacio Hierro, compatriota del “Piojo” y ex director de Selecciones Nacionales dentro del ente que rige el fútbol tico, cerrando así una etapa marcada por resultados negativos.

La Sele continúa acéfala

El 21 de enero de 2026, Ronald González asumió el cargo que ocupaba Hierro con la misión apremiante de encontrar al nuevo entrenador de la Tricolor para iniciar la reconstrucción con miras a la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, los días pasan y, aunque el ex DT ya maneja una reducida nómina de posibles candidatos, esa lista todavía no ha sido presentada ante el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Ronald González lleva adelante la selección de candidatos al banquillo de La Sele (Fedefútbol).

Mientras la búsqueda continúa, la fecha FIFA de marzo se aproxima y el secretario general Gustavo Araya advirtió que la única forma de disputar amistosos es cerrar antes la contratación del nuevo técnico.

“Hay un riesgo. Sabemos que hay una importancia en los partidos, pero entendemos el proceso de nombramiento, porque lo que no vamos a hacer es un nombramiento interino. El Comité Ejecutivo puso un plazo y es mediados de marzo. Eso hace que, si esa es la fecha final, no improvisaremos”, afirmó.

Fedefútbol se expone a un castigo de la FIFA

Esta demora no solo implicaría perder una valiosa oportunidad de trabajo para el combinado nacional. Los amistosos internacionales de marzo son oficiales a los ojos de la FIFA y sus resultados inciden directamente en el ranking mundial. Si Costa Rica no juega, corre el riesgo de ser superada por competidores directos en la clasificación.

Actualmente, Costa Rica ocupa el puesto 51 del ranking FIFA con 1464.24 puntos, apenas por debajo de Venezuela (1465). Sin partidos en marzo, podría ser superada con facilidad por selecciones como Uzbekistán (52 con 1462 puntos), Perú (53 con 1459) o Mali (54 con 1458).

Costa Rica no puede darse el lujo de no jugar en marzo (FIFA).

Los próximos días serán determinantes para definir si Costa Rica logra cerrar a tiempo la contratación del nuevo entrenador o si, por el contrario, deberá resignarse a pasar la fecha FIFA de marzo sin actividad y atenerse a las consecuencias.