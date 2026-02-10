Guimaraes a La Sele: en Alajuelense toman una firme postura sobre quién debe ser el próximo DT de Costa Rica

En las últimas semanas el nombre del experimentado técnico Alexandre Guimaraes (66 años) ha tomado mucha fuerza para ocupar las riendas de la Selección de Costa Rica.

Hace unos días apareció la voz de Ronaldo Fonseca para hablar de que Guima “es un buen perfil para dirigir a La Sele” y ahora se dio a conocer una postura que llega desde Alajuelense, ex equipo del DT.

En marzo, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol buscará tomar la decisión y ‘Guima’ es uno de los grandes contendientes a quedarse con el puesto. También hay un sudamericano y otro que es europeo.

Eso sí, el director de Selecciones Nacionales, Ronald González, desea cerrarlo antes de la fecha FIFA de ese mes. En el transcurso de esta y la próxima semana habrá más novedades.

Con todos los detalles sobre la mesa, desde Alajuelense en la voz autorizada Leon Weinstok, directivo del club, se ha dado a conocer lo que piensan a la interna y en recientes declaraciones ha dejado una firme postura.

Leon Weinstok da a conocer la postura de Alajuelense con Guimaraes a La Sele

Para Leon Weinstok no importa la nacionalidad del nuevo DT de La Sele, lo importante es que sea el adecuado y que conozca el medio de trabajo al que estará llegando.

“Personalmente, sobre los que son candidatos nacionales o extranjeros yo no tengo ninguna posición; creo que hay que pensar más en personas idóneas o no idóneas para el cargo. Evidentemente, el conocer el medio es un punto a favor. Creo que hay que ponderar todas las variables que hay y poder acompañarlo de la forma adecuada, sea nacional o extranjero, lo importante es cerrar filas”.

Weinstock fue rotundo al mencionar que Ronald González debe elegir la mejor opción para que la Selección de Costa Rica pueda volver a una Copa del Mundo tras el fracaso de Miguel Herrera.

“En este caso hay un gerente deportivo nombrado (Ronald González), que yo creo que es importante que tenga ese empoderamiento para elegir lo que él considere la mejor opción y apoyarlo en ese sentido. Hay buenas opciones a nivel nacional e internacional y, más que satanizar una u otra, es mejor enfocarse en que sea la persona idónea para el proyecto, para el momento que tiene nuestra Selección, y que pueda iniciar este proceso importante de cara al objetivo máximo, que será el próximo Mundial, pero sin dejar todo lo que hay en el camino: amistosos, Liga de Naciones, Copa Oro… Todo eso ya es importante para ir dándole rodaje a jugadores jóvenes y de experiencia”, dijo Leon Weinstok en Columbia antes del partido en que Alajuelense fue eliminado de la Copa de Costa Rica.

Los de Machillo Ramírez quedaron fuera en los cuartos de final frente a Liberia luego de perder 3-1 la vuelta y 4-1 en el global. Primer tropiezo en 2026 para los Manudos.