Costa Rica

Cartaginés vs. Sporting: a qué hora y cómo ver el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa

Este miércoles, en el Fello Meza, los brumosos intentarán dar vuelta el 1-4 de la ida ante Sporting.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Andrés Carevic contra Amarini Villatoro, duelo caliente en este Sporting vs. Cartaginés.
Andrés Carevic contra Amarini Villatoro, duelo caliente en este Sporting vs. Cartaginés.

El Fello Meza será escenario de una definición con aroma a “remontada o despedida”. Cartaginés recibe a Sporting por la vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa, obligado a dar un golpe grande tras el 1-4 de la ida.

Y el contexto suma más picante: el fin de semana hubo fecha del Clausura 2026, por lo que ambos llegan con el desgaste (y las conclusiones) de competir en doble frente.

¿Hay gol de visitante en los cuartos de final del Torneo de Copa?

¿Hay gol de visitante en los cuartos de final del Torneo de Copa?

¿A qué hora juega Cartaginés vs. Sporting?

  • Día: miércoles 11 de febrero de 2026
  • Hora: 8:15 p. m. (Costa Rica)

¿Dónde ver EN VIVO Cartaginés vs. Sporting?

El partido que se juega este miércoles en el Estadio José Rafael “Fello” Meza se podrá ver por FUTV.

Cómo llega Cartaginés

El panorama para los brumosos es cuesta arriba: en la ida, Sporting lo goleó 4-1, un golpe que lo dejó al borde de la eliminación y lo obliga a cambiar el guion desde el arranque a Amarino Villatoro.

Además, el contexto reciente no ayuda: Sporting ya le había ganado a Cartaginés en liga días antes, un dato que convierte esta vuelta en una prueba de carácter y reacción.

Amarini Villatoro revela lo que todos en Cartaginés querían saber sobre Fernán Faerron: “Su personalidad…”

Cómo llega Sporting

El conjunto dirigido por Andrés Carevic aterriza en Cartago con el objetivo claro: administrar la ventaja sin meterse en problemas. El 4-1 de la ida le dio margen, pero el equipo albinegro sabe que una noche en el Fello Meza puede complicarse si permite un gol temprano.

El dato clave de la serie

Cartaginés necesita un partido perfecto: intensidad alta, eficacia y un inicio fuerte para recortar rápido el global. Sporting, en cambio, puede jugar con el reloj y con la comodidad del resultado de la ida, siempre que sostenga el orden y no regale espacios.

